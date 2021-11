Omicron : revoir les plans pour faciliter les déplacements : PM

Au cours de la réunion qui a duré environ deux heures, le Premier ministre a évoqué la nécessité d’être proactif à la lumière de la nouvelle variante et a exhorté les gens à être plus prudents et à prendre les précautions appropriées, comme masquer et maintenir la distance sociale, a déclaré le PMO.

Au milieu des inquiétudes mondiales croissantes concernant la nouvelle souche de coronavirus ‘Omicron’, le Premier ministre Narendra Modi a souligné samedi la nécessité d’être proactif et a demandé aux responsables d’examiner les plans d’assouplissement des restrictions de voyage internationales à la lumière des « nouvelles preuves émergentes ». Modi, qui a présidé une réunion globale pour examiner la situation liée au COVID-19 et à la vaccination dans le pays, a été informé par de hauts responsables de la santé sur « Omicron », décrit par l’OMS comme une « variante préoccupante », avec ses caractéristiques et son impact vu dans divers pays. Ses implications pour l’Inde ont également été discutées lors de la réunion, a déclaré le bureau du Premier ministre (PMO) dans un communiqué. La directive de Modi aux autorités intervient un jour après que le ministère de l’aviation civile a annoncé la reprise des vols internationaux réguliers à destination et en provenance de l’Inde à partir du 15 décembre après 20 mois de suspension induite par le coronavirus.

Au cours de la réunion qui a duré environ deux heures, le Premier ministre a évoqué la nécessité d’être proactif à la lumière de la nouvelle variante et a exhorté les gens à être plus prudents et à prendre les précautions appropriées, comme masquer et maintenir la distance sociale, a déclaré le PMO.

Dans un tweet après la réunion, Modi a déclaré : « a passé en revue la situation liée au COVID-19 et à la vaccination. À la lumière de la nouvelle variante, nous restons vigilants, en nous concentrant sur le confinement et en garantissant une couverture accrue de la deuxième dose. » Au cours de la réunion, le Premier ministre a également eu un aperçu des efforts de séquençage dans le pays et des variantes circulant dans le pays, selon le communiqué.

Modi a ordonné que des échantillons de séquençage du génome soient collectés auprès de voyageurs internationaux et de la communauté conformément aux normes, testés via le réseau de laboratoires déjà établi dans le cadre du consortium indien de génomique SARS-CoV-2 (INSACOG) et des signaux d’alerte précoce identifiés pour la gestion de Covid-19, le dit la déclaration. Modi a également parlé de la nécessité d’augmenter les efforts de séquençage et de les rendre plus larges.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.