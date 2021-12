Omicron s’avère être « tout ce que Fauci a dit que ce ne serait pas » : Will Cain

L’hôte invité de Fox News, Will Cain, a dénoncé l’hystérie entourant la variante omicron dans « Tucker Carlson Tonight », ainsi que les prédictions inexactes du président Biden et du Dr Anthony Fauci.

VA CAIN : « La variante omicron s’est jusqu’à présent avérée être tout ce qu’Anthony Fauci a dit qu’elle ne serait pas. Ce n’est pas l’hiver de la mort et de la destruction que Joe Biden a prédit – loin de là. La variante omicron est douce. Juste au moment où vous pensiez L’Amérique pourrait enfin prendre le virage de cette pandémie, une nouvelle vague déferle sur le pays. La folie. L’effondrement déréglé d’un vol Delta Air Lines par l’ancienne actrice de Baywatch Patricia Cornwall n’était pas un rappel du chemin parcouru pendant la pandémie Non, c’était un signe de ce qui est à venir… si le peuple américain tolère cette folie. »

…

« La peur et la paranoïa névrotique semblent plus endémiques que jamais, encore plus qu’au début de 2020. Et étrangement, cela vient de ceux qui ironiquement se diraient qu’ils sont les plus protégés. Les trois fois vaccinés. La personne à double masque… qui porte également un écran facial. La dame dérangée qui porte un masque à l’extérieur toute seule. Le vaccin n’a pas donné à ces personnes leur liberté. Omicron non plus. Ils se sont convaincus pendant des mois que le port du masque et les vaccins les protégeraient du COVID. Maintenant, confrontés à la réalité que ce ne sera pas le cas, ils semblent encore plus disposés que jamais à doubler leurs comportements fous. »

