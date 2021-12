Omicron se propage rapidement à travers l’Europe, d’autres parties du monde ; éviter les déplacements non essentiels : gouvernement

Citant l’Organisation mondiale de la santé (OMS), il a également déclaré que la variante Omicron se propageait plus rapidement que la variante Delta du coronavirus en Afrique du Sud, où la circulation Delta était faible.

Jusqu’à 101 cas de la variante Omicron du coronavirus ont été détectés dans 11 États et territoires de l’Union jusqu’à présent, a déclaré vendredi le gouvernement et a conseillé aux gens d’éviter les voyages non essentiels et de garder les célébrations du Nouvel An discrètes.

S’adressant à une conférence de presse, le co-secrétaire du ministère de la Santé Lav Agarwal a déclaré que bien que les cas quotidiens de COVID-19 soient inférieurs à 10 000 au cours des 20 derniers jours, il est nécessaire de rester vigilant en raison de la nouvelle variante Omicron et de l’augmentation des cas dans d’autres pays.

Donnant des détails sur les cas d’Omicron en Inde, il a déclaré que le Maharashtra avait signalé 32 cas de la variante, Delhi 22, Rajasthan 17, Karnataka et Telangana huit chacun, Gujarat et Kerala cinq chacun, et Andhra Pradesh, Chandigarh, Tamil Nadu et West Bengal un chacun. .

« Comme la variante Omicron se propage très rapidement à travers l’Europe et la plupart des régions du monde, il est nécessaire d’éviter les voyages non essentiels et les rassemblements de masse et de garder les festivités discrètes. Les célébrations du Nouvel An doivent être discrètes », a déclaré le directeur général de l’ICMR, le Dr Balram Bhargava.

Il a souligné que les districts qui ont un taux de positivité supérieur à 5% doivent garantir des mesures restrictives jusqu’à ce qu’il descende en dessous de 5% et le reste pendant au moins deux semaines.

Lorsqu’on lui a demandé si l’Inde effectuait un séquençage génomique adéquat, le Dr VK Paul, membre du NITI Aayog (Santé), a déclaré qu’un échantillonnage stratégique systématique suffisant était en cours pour le séquençage génomique afin de détecter les cas d’Omicron.

L’Inde effectue le « deuxième plus grand » nombre de séquençage génomique dans le monde et il est encore intensifié, a-t-il déclaré et a souligné que le séquençage génomique de chaque échantillon n’est pas possible.

« C’est un outil d’évaluation et de suivi de la surveillance et de la pandémie, pas un outil de diagnostic pour le moment. »

Paul a déclaré qu’une nouvelle phase de la pandémie de COVID-19 était en cours en Europe avec une forte augmentation des cas malgré une vaccination partielle à 80% effectuée.

À titre de comparaison, Paul a déclaré qu’en se basant sur la conversion au niveau de la population, les 80 000 cas au Royaume-Uni représenteraient 14 cas de lakh en Inde.

Le gouvernement a pris des mesures complètes et de grande envergure pour empêcher l’entrée d’Omicron grâce à des restrictions et à la surveillance des passagers entrants. Le système a été encore rationalisé et la surveillance génomique a été intensifiée, a-t-il déclaré.

« La situation globale est stable. Dans certains quartiers, le taux de positivité augmente et, si nécessaire, des mesures restrictives doivent être mises en œuvre. Il devrait y avoir une recherche des contacts appropriée… et des mesures de confinement devraient être mises en œuvre. Les clusters devraient être étudiés pour voir si la nouvelle variante entraîne l’augmentation des cas là-bas », a déclaré Paul.

Quant à savoir si la variante Omicron est au niveau de la transmission communautaire, Agarwal a déclaré: «Nous ne pouvons pas à ce stade dire que la variante Omicron est répandue en Inde. La plupart des cas d’Omicron ont des antécédents de voyage ou ont eu des contacts avec ceux qui ont des antécédents de voyage.

« Il y a un ou deux cas dans lesquels nous n’avons pas été en mesure d’établir un tel historique, mais le processus est toujours en cours. »

Se référant à l’OMS, le co-secrétaire a déclaré qu’Omicron se propageait plus rapidement en Afrique du Sud que la variante Delta. La propagation d’Omicron dépassera probablement Delta où la transmission communautaire se produit, a-t-il déclaré en citant l’OMS.

« Omicron se propage à un rythme que nous n’avons vu avec aucune variante précédente. Nous craignons que les gens considèrent Omicron comme étant doux », a déclaré Agarwal citant le directeur général de l’OMS.

« Le grand nombre de cas pourrait à nouveau submerger les systèmes de santé non préparés. Les vaccins à eux seuls ne sortiront aucun pays de cette crise. Les masques, la distanciation physique, la ventilation et l’hygiène des mains doivent être suivis ainsi que les vaccins. » il a dit.

Dans la plupart des pays, les personnes hospitalisées et mourantes ne sont pas vaccinées. Ainsi, la priorité doit être de vacciner les non vaccinés, a déclaré Agarwal.

À propos de la situation du COVID-19 en Inde, le gouvernement a déclaré que 19 districts signalaient une positivité hebdomadaire comprise entre 5 et 10 % et dans cinq districts, elle était supérieure à 10 %.

L’Inde a jusqu’à présent administré 82,8 crores de premières doses et 53,72 crores de deuxième injections de vaccin Covid. Plus de 136 crores de doses ont été administrées dans le pays, soit 2,8 fois les doses totales administrées aux États-Unis, a-t-il déclaré.

Agarwal a déclaré qu’il n’y a aucune preuve suggérant que les vaccins ne sont pas efficaces contre Omicron.

Interrogé sur la dose de rappel, Paul a déclaré : « Cette fois-ci, les ressources en vaccins, d’une manière générale, sont en bon état. Nous nous engageons avec notre communauté scientifique pour examiner ces problèmes de manière continue. »

«Nous opterons pour cela (dose de rappel) avec des preuves appropriées au moment opportun. Mais cela vient après que nous ayons fourni une couverture vaccinale primaire à la population maximale possible. Cela reste l’objectif principal », a-t-il déclaré.

Avec des élections prévues dans certains États, Paul a déclaré : « Des directives ont été émises qui s’appliquent à toutes les sections de la société. Le contexte électoral est visible pour les dirigeants et le gouvernement et il est pris en compte à mesure que nous progressons dans la réponse à la pandémie. »

Lorsqu’on lui a demandé si les vaccins à ARNm étaient plus efficaces en tant que rappels, Bhargava a déclaré : « La compréhension scientifique à l’heure actuelle est que la réponse en anticorps avec le vaccin à ARNm est plus élevée que celles que nous utilisons en Inde, c’est la réponse initiale.

« Mais la chute est aussi plus rapide que celles que nous utilisons. Il y a de la science pour dire qu’un mélange de doses peut être administré et cela fait l’objet d’un débat. Nous avons vu qu’avec les vaccins à ARNm en Israël, en Allemagne et en Argentine, les gens ont contracté une infection à l’Omicron après la troisième dose. »

