Omicron se propage rapidement, Delta toujours prédominant

Le ministère de la Santé de l’Union a déclaré vendredi que 358 cas de la variante Omicron avaient été détectés dans le pays, contre 213 cas détectés le 22 décembre. Les cas Omicron se sont propagés dans 17 États et territoires de l’Union. Sur ces 358 cas, 114 personnes se sont rétablies et il y avait 244 cas actifs. Le pays avait signalé 2 cas Omicron le 2 décembre et atteint 23 cas le 10 décembre.

Le ministère de la Santé avait analysé 183 des cas Omicron. Environ 73% ou 121 des personnes infectées par la variante Omicron avaient des antécédents de voyage à l’étranger, tandis que 27% n’avaient aucun antécédent de voyage.

Environ 91% ou 87 étaient complètement vaccinés et trois personnes avaient reçu trois doses du vaccin Covid-19, y compris des rappels. Deux étaient partiellement vaccinés et sept n’étaient pas vaccinés.

Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a déclaré que le monde assistait à la quatrième vague de la pandémie avec 9 64 000 cas signalés vendredi, avec un taux de positivité atteignant 6,1%. L’Inde a connu deux vagues et signale actuellement moins de 10 000 cas quotidiens au cours des dernières semaines. Mais étant donné le taux de transmission élevé de la variante Omicron, qui doublait en 1,5 à 3 jours, Bhushan citant l’Organisation mondiale de la santé a déclaré qu’il y avait des possibilités de multiples poussées futures. Il y avait 20 districts préoccupants dans le pays avec une positivité des tests de plus de 5% et deux districts avec plus de 10% de positivité, ce qui était une source d’inquiétude, a déclaré Bhushan.

Les États ont été informés des interventions telles que les restrictions et le confinement si la positivité des tests atteignait 10 % ou s’ils atteignaient 40 % d’occupation des lits de soins intensifs ou d’oxygène. Pour faire face à une augmentation, le ministère a déclaré qu’il y avait 18,10 lits d’isolement lakh, 4,94 lits d’oxygène lakh, 1,39 lakh ICU, 24 057 lits pédiatriques ICU et 64 736 lits pédiatriques non ICU disponibles. La capacité totale d’oxygène médical est actuellement de 18 835 MT par jour.

Le Dr Vinod Paul, membre (santé) de Niti Aayog, a mis l’accent sur l’infrastructure et la préparation systémique au niveau national et à tous les niveaux de district. Paul a également exhorté le secteur privé de la santé à se préparer à gérer la pandémie si le besoin s’en faisait sentir. Des délibérations étaient en cours concernant les doses de rappel et la vaccination des enfants et les décisions seraient prises sur la base de données scientifiques, a déclaré Paul.

Alors que les cas d’Omicron augmentent, le directeur général du Conseil indien pour la recherche médicale (ICMR), le Dr Balram Bhargava, a déclaré que la souche dominante dans le pays continue d’être la souche Delta du virus. L’infection par Omicron n’entraîne aucune maladie grave et un tiers des cas détectés étaient légèrement symptomatiques et le reste était asymptomatique, il n’y aurait donc aucune différence dans le protocole de traitement des cas Omicron.

L’ICMR et le département de biotechnologie étudiaient l’efficacité et le déclin de l’immunité des vaccins existants contre la variante Omicron et les résultats seraient partagés.

Le Maharashtra comptait 88 cas Omicron, Delhi (67), Telangana (38), Tamil Nadu (34), Karnataka (31), Gujarat (30), Kerala (27), Rajasthan (22). Haryana et Odisha ont eu quatre cas alors qu’il y avait trois cas chacun à J&K et au Bengale occidental. L’Andhra Pradesh et l’Uttar Pradesh ont eu deux cas. Chandigarh, le Ladakh et l’Uttarakhand avaient signalé un cas chacun.

Le pays a vacciné 89 % de la population adulte avec une dose et 61 % avec la deuxième dose, le total des doses de vaccin administrées dépassant la barre des 140 crores.

