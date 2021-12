Omicron sera probablement la souche dominante dans le monde en 2022: experts de Singapour

« 2022 doit être l’année où nous mettrons fin à la pandémie », a déclaré lundi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes à Genève. essayez de prédire quand la pandémie prendra fin.

La nouvelle variante hautement transmissible Omicron du coronavirus mortel a augmenté l’évasion immunitaire par rapport à la variante Delta et semble susceptible de devenir la souche dominante du SRAS-CoV-2 dans le monde en 2022, selon des experts basés à Singapour. L’Organisation mondiale de la santé (OMS ) a appelé le monde à se mobiliser pour mettre fin à la pandémie de COVID-19 l’année prochaine.

« 2022 doit être l’année où nous mettrons fin à la pandémie », a déclaré lundi le directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, aux journalistes à Genève. essayez de prédire quand la pandémie prendra fin.

« Il semble probable qu’Omicron deviendra la souche dominante du SRAS-CoV-2 dans le monde en 2022 », a déclaré la professeure agrégée Natasha Howard, experte en santé publique, ajoutant que la variante Omicron est plus transmissible et a « une évasion immunitaire accrue » par rapport à la souche Delta. .

La montée de la variante la plus transmissible, une augmentation du nombre de cas et des hospitalisations sont probables, a déclaré Howard, chercheur interdisciplinaire en politiques et systèmes de santé de la Saw Swee Hock School of Public Health à Singapour. que la pandémie n’est pas encore contrôlée et jusqu’à ce que les doses initiales et de rappel du vaccin COVID-19 soient accessibles à toutes les personnes éligibles dans le monde, nous pouvons nous attendre à l’émergence de nouvelles variantes », a-t-elle averti.

Pour la population de Singapour, il est clair que deux doses de vaccin COVID-19 ne suffisent pas pour fournir une protection raisonnable contre Omicron et les gens devraient recevoir des rappels dès qu’ils sont éligibles, a-t-elle déclaré. Citant les données de modélisation de l’Imperial College, elle a déclaré que le le risque de réinfection avec la variante Omicron est plus de cinq fois plus élevé et il ne semble pas plus doux que la variante Delta.

Omicron sera probablement la cause d’une « vague importante » de COVID-19, a déclaré le professeur agrégé Ashley St John du programme de maladies infectieuses émergentes de la Duke-NUS Medical School. « Mais alors que la variante Omicron est plus transmissible que la plupart que nous avons vu, il s’agit toujours du SARS-CoV-2 », a-t-elle déclaré.

« L’épine dorsale génétique d’Omicron est très, très différente … Cependant, nous n’avons pas encore de données cohérentes indiquant si ces différences génétiques entraînent une gravité accrue », a expliqué le professeur. Les experts en santé publique surveillent donc les données sur la gravité d’Omicron et sont en attendant des chiffres plus concrets pour renforcer l’évaluation initiale de l’efficacité des vaccins contre elle, a-t-elle déclaré. Le Dr Lim Wee Kiat, directeur associé du Center for Management Practice de la Singapore Management University, a déclaré qu’il était « futile » d’essayer de prédire quand la pandémie se terminera.

Après tout, la pandémie de grippe de 1918 n’a jamais vraiment pris fin, selon le CDC américain (Centre de contrôle et de prévention des maladies), les descendants du virus de la grippe d’il y a plus d’un siècle circulent encore aujourd’hui, a déclaré Lim Wee.

« Le chemin vers la normalité va être ponctué de rebondissements et d’impasses, voire de retournements, comme nous l’avons vu ici à Singapour et ailleurs », a déclaré à la chaîne le Dr Lim, sociologue des catastrophes de formation. Et tandis qu’Omicron pourrait continuer retarder le déploiement de la feuille de route endémique COVID-19 du gouvernement de Singapour, l’expérience de la cité-État dans la gestion de la pandémie au cours des deux dernières années est un plus.

« Notre expérience dans la gestion de la pandémie au cours des deux dernières années signifie qu’il est peu probable que nous revenions à une situation de type » disjoncteur « , qui ne servira qu’en dernier recours compte tenu de l’objectif endémique de Singapour, d’autant plus que la plupart de la population a été vaccinés », a déclaré Nydia Ngiow, directrice générale à Singapour du cabinet de conseil stratégique Bowyer Group Asia.

Pendant ce temps, Singapour a signalé jeudi 322 nouveaux cas de COVID-19, dont 89 sont importés ou ceux qui sont arrivés ici. Il y a également deux décès, portant à 820 le nombre de décès dus aux complications du coronavirus dans le pays.

Jeudi, Singapour avait enregistré 277 042 cas de COVID-19 depuis le début de la pandémie.

