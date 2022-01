Omicron surge: Comment la hausse des chiffres de Covid affecte le nombre de décès dans la troisième vague

La trajectoire des décès indiquera désormais à quel point Omicron est une variante grave ou légère, l’efficacité des vaccins et la préparation du gouvernement

L’Inde est actuellement au milieu d’une troisième vague de pandémie et les ramifications sont claires. Il y a une augmentation des décès liés à Covid, mais le nombre est loin d’être aussi important que le rythme de l’augmentation des cas quotidiens. Après être resté à deux chiffres pendant un mois, le nombre de décès approche désormais de trois chiffres si les chiffres du Kerala sont supprimés. Cependant, par rapport à la deuxième vague de décès, la proportion du nombre d’infections est encore très faible.

En février et à la mi-mars de l’année dernière, il y a eu 100 décès en moyenne pour des cas compris entre 15 000 et 20 000. L’année dernière, les chiffres ont pris un mois pour passer de 12 000 à 25 000, contrairement à cette année où, en près de 12 jours, les cas sont passés de 10 000 à 1,8 lakh.

Étant donné que le nombre de décès est inférieur à environ deux semaines, l’impact de la flambée de la mortalité ne commencera à se manifester que maintenant. Par conséquent, la trajectoire des décès indiquera maintenant la gravité ou la légèreté d’Omicron en tant que variante, l’efficacité des vaccins et la préparation du gouvernement, etc.

Le Kerala est ici une exception car il a signalé le plus grand nombre de décès liés à Covid depuis quatre mois. En septembre, le Kerala a signalé 242 décès en moyenne par jour. C’est aussi parce que les décès n’étaient pas comptabilisés auparavant et jouent ainsi avec la tendance des décès à l’échelle de l’Inde.

Mais dans la plupart des autres États, le taux de mortalité est tombé à un chiffre et certains jours, il était inférieur à 50 décès dans l’ensemble du pays, une tendance observée pour la dernière fois avant la première vague de 2020. Mais les tendances changent maintenant avec 86 décès. dimanche -moins le décompte du Kerala- et Maharashtra, Delhi, Bengale occidental ont fait 16 à 18 décès.

Mais il y a un mois, 20 États ne signalaient aucun décès et de nombreux grands États avec une population plus élevée comme le Madhya Pradesh, le Rajasthan et le Gujarat ont également signalé moins de décès au cours des trois derniers mois. Chaque jour, davantage de décès sont signalés dans ces États.

Même si l’omicron est considéré comme une variante plus douce, un plus petit nombre de personnes développent une maladie grave et encore moins y succombent. Mais à mesure que le nombre de cas augmentera encore plus dans les prochains jours, le nombre global de décès liés à Covid sera probablement affecté.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.