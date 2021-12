Le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a conseillé de mettre en œuvre des interventions stratégiques pour le confinement, telles que l’imposition d’un couvre-feu nocturne, une réglementation stricte des grands rassemblements, la réduction du nombre de mariages et de funérailles, en plus d’augmenter les tests et la surveillance.



Affirmant que la variante Omicron est au moins trois fois plus transmissible que Delta, le Centre a demandé mardi aux États et aux territoires de l’Union d’« activer » les salles de guerre, de continuer à analyser même les petites tendances et les poussées et de continuer à prendre des mesures de confinement strictes et rapides au niveau du district et local.

Dans une lettre aux États et territoires de l’Union, le secrétaire à la Santé de l’Union, Rajesh Bhushan, a conseillé de mettre en œuvre des interventions stratégiques pour le confinement telles que l’imposition d’un couvre-feu nocturne, une réglementation stricte des grands rassemblements, la réduction du nombre de mariages et de funérailles en plus d’augmenter les tests et la surveillance.

La lettre met en évidence les mesures qui doivent être prises compte tenu des premiers signes d’augmentation des cas de COVID-19 ainsi qu’une détection accrue de la variante préoccupante Omicron dans différentes parties du pays.

«Au niveau du district, il devrait y avoir un examen constant des données émergentes concernant la population touchée par COVID-19, la propagation géographique, l’infrastructure hospitalière et son utilisation, la main-d’œuvre, la notification des zones de confinement, l’application du périmètre des zones de confinement, etc. Cette preuve devrait être la base d’une prise de décision efficace au niveau du district lui-même.

« Une telle stratégie garantit que l’infection est contenue au niveau local lui-même avant qu’elle ne se propage à d’autres parties de l’État », a déclaré Bhushan dans la lettre.

« Veuillez activer les salles de guerre/EOC (centres d’opérations d’urgence) et continuer à analyser toutes les tendances et les poussées, quelle que soit leur taille et continuer à prendre des mesures proactives au niveau du district/local. Des examens réguliers avec les agents de terrain et une action proactive à cet égard permettront certainement de contrôler la propagation de l’infection et d’aplatir la courbe », a-t-il déclaré.

En cas de nouveaux groupes de cas positifs au Covid, une notification rapide des « zones de confinement », des « zones tampons » doit être effectuée, un contrôle strict du périmètre de la zone de confinement conformément aux directives existantes doit être assuré.

Tous les échantillons de grappes doivent être envoyés aux laboratoires INSACOG pour le séquençage du génome sans délai, a souligné Bhushan.

La lettre a souligné que la positivité des tests de 10 pour cent ou plus au cours de la dernière semaine ou l’occupation des lits de 40 pour cent ou plus sur les lits à oxygène ou les lits de soins intensifs devraient être les principaux éléments du cadre à utiliser par les États et les territoires de l’Union pour faciliter la décision. faire au niveau du district.

« Sur la base des preuves scientifiques actuelles, le COV (variante préoccupante) Omicron est au moins 3 fois plus transmissible que le Delta COV. Par ailleurs, le Delta COV est toujours présent dans différentes parties du pays.

« Par conséquent, une prévoyance encore plus grande, une analyse des données, une prise de décision dynamique et une action de confinement stricte et rapide sont nécessaires au niveau local et du district. La prise de décision au niveau de l’État, de l’UT et du district doit être très rapide et ciblée », a-t-il déclaré.

Énumérant certains des domaines d’intervention stratégiques axés sur le confinement, le test, le suivi, la surveillance, la gestion clinique à prendre, Bhushan a demandé aux États et aux territoires de l’Union d’assurer la recherche de cas porte-à-porte, le test de tous les SARI/ILI et vulnérables/co-morbides personnes et la bonne proportion de tests RT PCR dans le nombre total de tests effectués quotidiennement.

La recherche des contacts de toutes les personnes positives au Covid et l’utilisation de l’accès au « Portail AIR SUVIDHA par les agents de surveillance de l’État (SSOS) et les agents de surveillance de district (DSOS) pour surveiller les passagers internationaux qui sont arrivés dans leurs États et districts ont également été soulignés.

Il a été demandé aux États et aux territoires de l’Union d’augmenter la capacité en lits, d’autres moyens logistiques tels que les ambulances, le mécanisme de transfert continu des patients, la disponibilité et l’état de préparation opérationnelle des équipements d’oxygène, le stock tampon de médicaments devant être assuré par une utilisation rapide du package d’intervention d’urgence Covid (ECRP- II) fonds débloqués par le gouvernement central et autres ressources disponibles, etc.

Le protocole national de gestion clinique existant reste inchangé pour Omicron, indique la lettre.

« Assurer une application stricte de l’isolement à domicile conformément aux directives en vigueur. Cela comprendrait entre autres : un kit personnalisé pour les personnes en isolement à domicile, leur suivi régulier via des centres d’appels ainsi que des visites à domicile, etc. Ce sera une activité très critique dans les jours à venir notamment pour s’assurer que les personnes en isolement à domicile ne se propagent pas. le virus à d’autres en raison de sa plus grande transmissibilité », a souligné la lettre.

Les États et les territoires de l’Union ont été invités à assurer une couverture à 100 % des bénéficiaires éligibles à la première et à la deuxième dose exclus de manière accélérée. Une attention particulière doit être accordée aux districts où la couverture de la première deuxième dose est inférieure à la moyenne nationale, indique la lettre, ajoutant que la campagne de vaccination en porte-à-porte doit être renforcée.

Il leur a également été demandé de garantir un engagement et une information préalables afin qu’il n’y ait pas de désinformation ou de panique, une communication transparente sur la disponibilité des hôpitaux et des infrastructures de test, des points de presse réguliers, etc.

« La participation de la communauté soutenue par une application stricte est nécessaire pour garantir un comportement approprié à Covid », indique la lettre.

