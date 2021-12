Omicron : un médecin met en garde contre les rencontres avec des personnes enrhumées | Royaume-Uni | Des nouvelles

Le professeur Tim Spector a mis en garde les Britanniques contre les rencontres à l’approche de Noël, car de nombreuses personnes atteintes de Covid ne présentent pas de symptômes classiques de la maladie. S’adressant à Good Morning Britain d’ITV, le professeur Spector a déclaré: « Nous avons comparé les symptômes à Londres la semaine dernière à ceux d’il y a un mois où il n’y avait pratiquement pas d’Omicron, c’était tout Delta.

« Ce que nous voyons maintenant, c’est que les symptômes prédominants sont tous des symptômes semblables à ceux du rhume.

« Plus de 50% des gens n’ont jamais de symptômes de classe et ils ont donc des maux de tête, des maux de gorge, de la fatigue, des éternuements et les symptômes traditionnels de perte d’odorat et de goût ne figurent même plus dans ce top cinq.

« Les gens doivent faire attention. Les personnes qui ont été vaccinées ou qui ont reçu un rappel, elles contractent une maladie bénigne et cela ressemblera dans la plupart des cas exactement à un rhume.

« Le risque est d’environ un symptôme du rhume sur quatre étant Covid. »

