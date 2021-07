Juste une semaine avant la défense du titre par équipe d’AJ Styles et d’Omos contre The Viking Raiders, Monday Night Raw a réservé un match en simple entre Omos et Erik. Omos a réussi à remporter sa première victoire en simple contre le Viking Raider via un tombé, et peu de temps après, les réactions ont commencé à affluer des médias sociaux sur sa performance. Comme prévu, certains ont proclamé Omos comme le prochain grand homme de la WWE.