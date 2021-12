Omos le géant, le potentiel de Liv Morgan et les problèmes de voyage pendant les vacances

Rosenberg, SGG et Dip parlent de leurs divers problèmes de voyage avant de plonger dans l’impact de COVID sur la lutte professionnelle et le reste du monde du sport, le développement récent du personnage de Kevin Owens et Seth Rollins, la performance d’Omos, les luttes de Liv Morgan pour livrer les bonnes lignes dans les plus grands moments, et bien plus encore. Restez maj et amusez-vous.

PS Soyez à l’affût du contenu bonus Cheap Heat cette semaine.

Hôtes : Peter Rosenberg, Stat Guy Greg, Diperstein

Producteur : Troy Farkas

S’abonner: Spotify / Podcasts Apple / Stitcher / RSS