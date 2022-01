OMS : 7 millions de nouveaux cas de COVID omicron en Europe la semaine dernière

Le siège de l’OMS à Genève a déjà supplié les pays riches de ne pas offrir de doses de rappel et de les donner à la place aux pays les plus pauvres où les groupes vulnérables n’ont pas encore été vaccinés.

Il y a eu plus de 7 millions de nouveaux cas de la variante omicron de COVID-19 à travers l’Europe au cours de la première semaine de janvier, plus du double en seulement deux semaines, a déclaré l’Organisation mondiale de la santé.

Le directeur de l’OMS Europe, le Dr Hans Kluge, a déclaré mardi lors d’une conférence de presse que 26 pays de sa région ont signalé que plus de 1% de leur population est infectée par COVID-19 chaque semaine, avertissant qu’il existe désormais une « fenêtre d’opportunité qui se ferme » pour pays pour éviter que leurs systèmes de santé ne soient submergés.

Il a cité des estimations de l’Institute of Health Metrics de l’Université de Washington selon lesquelles la moitié de la population d’Europe occidentale sera infectée par COVID-19 dans les six à huit prochaines semaines. nous avons vu », a-t-il déclaré.

Kluge a appelé les pays à imposer l’utilisation de masques à l’intérieur et à donner la priorité à la vaccination, y compris les doses de rappel, des populations à risque, y compris les agents de santé et les personnes âgées. Le siège de l’OMS à Genève a déjà supplié les pays riches de ne pas offrir de doses de rappel et de faire un don plutôt vers des pays plus pauvres où les groupes vulnérables n’ont pas encore été vaccinés.

Kluge a déclaré qu’il était très préoccupé par le fait qu’à mesure que l’omicron se déplace vers l’est à travers le continent européen, la variante aura un impact beaucoup plus important sur les pays avec des taux de couverture vaccinale plus faibles. Au Danemark, il a noté que le taux d’hospitalisation pour coronavirus était six fois plus élevé chez les personnes non vaccinées que chez celles qui avaient été vaccinées.

