Omthing AirFree Pods : écouteurs ergonomiques avec des aigus nets, des médiums solides et des basses puissantes

1MORE, une société audio grand public à croissance rapide, a annoncé son entrée sur le marché indien via sa sous-marque « omthing » (une dernière chose). Il a introduit AirFree Pods, AirFree TWS et AirFree Lace Neckband, à partir de Rs 1 499 et disponibles sur Flipkart. Nous avons reçu les AirFree Pods pour examen ; il se vend à Rs 3 499, jetons un coup d’œil à ses principales caractéristiques.

Ces écouteurs ergonomiques s’alignent naturellement avec vos conduits auditifs pour un ajustement parfait et sûr. Équipé d’une commande tactile et d’une autonomie allant jusqu’à 25 heures, il permet aux utilisateurs une expérience audio simple et confortable. Son pilote dynamique en titane composite de 13 mm apporte des aigus nets, des médiums solides et des basses puissantes avec une bonne séparation du son pour les utilisateurs d’Android et d’iOS. Sa puce Qualcomm optimisée et ses authentiques Bluetooth aptX et AAC permettent une transmission et une connexion plus stable. La technologie avancée de suppression du bruit Qualcomm cVc 8.0 et 4 ENC (Environmental Noise Cancellation) intégrés filtrent les bruits indésirables et permettent des appels téléphoniques et un enregistrement parfaits.

Si vous recherchez des écouteurs sans fil qui peuvent vous accompagner lors d’entraînements intensifs, de longues heures d’écoute de musique ou généralement pour travailler/apprendre à la maison, alors les pods AirFee peuvent être un bon choix pour vous. Ils fonctionnent étonnamment bien, en particulier pour les appels téléphoniques.

Prix ​​public estimé : Rs 3 499

