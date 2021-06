OMV Bloodbath revient avec le nouveau single triomphant “Don’t Do It”

OMB Bloodbath a hâte de se lâcher, puis certains sur son dernier single, “Don’t Do It”. La native de Houston a gardé ses barres brutes et ses intentions pures alors qu’elle reste ferme dans son parcours de rap tout en honorant son mentor, feu George Floyd.

Produit par Najee Travis & Fr33, Bloodbath libère une chaleur pure à travers le rythme intense, ferme dans sa mission d’être l’une des meilleures nouvelles voix de la musique.

Avec des leçons de vie et un solide mentorat, Bloodbath est devenu une lueur d’espoir pour le rap de Houston et également un collaborateur fiable. “For Me” de Bloodbath est également devenu un favori de Tik-Tok. Le single assisté de Chase B et Ken The Man profite également de la barre des deux millions sur YouTube, ce qui en fait son plus gros record à ce jour.

Représentant le troisième quartier historique de Houston, OMB Bloodbath est dans une classe à part. Alors que 2020 a été une année tumultueuse pour tout le monde, ce fut l’année charnière d’OMB Bloodbath. La sortie de “Dropout” avec une autre star de Houston Maxo Kream attisé les flammes pour ce qui allait arriver. La chanson a récolté 750 000 vues organiques sur YouTube et se rapproche actuellement du million. “Pour nous, voir ce succès ensemble est incroyable pour moi”, dit-elle à propos de son travail avec Maxo Kream.

“Il a été le premier à réussir et à tendre la main et à me montrer de l’amour.” Son effort a porté ses fruits lorsque Blood a conclu un accord avec 22h22 et Love Renaissance (LVRN), en partenariat avec Interscope Records. «Tout mon quartier s’enracine pour moi, ma ville s’enracine pour moi. Je profite de chaque instant, je travaille dur et je continue », explique-t-elle.

OMB Bloodbath personnifie cette agitation de ne pas le faire, avec un flux sans effort et une capacité surnaturelle à mettre métaphoriquement sa communauté sur le dos. OMB Bloodbath a atteint le sommet du rap, mais elle ne fait également que commencer.

