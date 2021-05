On a acheté un zoo? La nouvelle crypto Zoo Token (ZOOT) promet d’unir les pièces d’animaux

Le succès de Dogecoin (CCC:DOGE-USD) en 2021 engendre de nombreux imitateurs. Il existe d’innombrables cryptos sur le thème des chiens, ainsi que des jetons sur le thème des chats, des hérissons, des dauphins et des pandas. Vous l’appelez, et il y a de fortes chances que ce soit une mascotte altcoin. Jeton de zoo (CCC:ZOOT-USD) va encore plus loin dans la saturation des cryptos animaux. Avec la crypto Zoo Token (ZOOT), les investisseurs peuvent miser sur les monnaies animales.

Source: Shutterstock

Les développeurs de jetons de zoo ont remarqué la présence croissante de jetons d’animaux chaque jour. En tant que tel, les développeurs ont pris sur eux d’innover un produit qui joue sur le thème – sans être surjoué.

En créant ZOOT, ils créent un projet créatif et amusant pour les investisseurs dans ces jetons animaux. Alors, que devez-vous savoir d’autre sur la crypto ZOOT maintenant?

Crypto Zoo Token (ZOOT): quelles sont ses utilisations?

Zoo Token est un écosystème de jetons sur le thème des animaux où les utilisateurs peuvent consulter différents projets de mème. Zoo Token classe chaque projet à l’aide d’un système de notation rigide à 100 points. Le «ZIndex» offre aux investisseurs un espace où ils peuvent observer le développement continu des jetons animaux. L’outil aidera les investisseurs à identifier les pièces qui se développent plus rapidement que les autres et à regrouper les valeurs marchandes.

Le tirage au sort moins commercial et plus amusant de Zoo Token est la plate-forme Zoo Prediction. Sur ce, les utilisateurs peuvent essentiellement parier sur une «race animale». Les courses comportent une poignée de pièces concurrentes, comme par exemple, Shiba Inu (CCC:SHIB-USD), Dogelon Mars (CCC:ELON-USD), ou tout autre des innombrables cryptos animaux. Les utilisateurs parient sur le concurrent qui, selon eux, connaîtra la croissance la plus rapide sur une période donnée.

Les participants à Zoo Predictions misent sur ZOOT, la crypto native de Zoo Token. Les gagnants reçoivent ensuite 95% des jetons mis en jeu, 5% revenant au pool de liquidité ZOOT le Uniswap (CCC:UNI-USD).

Zoo Token est une idée mignonne, et il a une grande utilité en offrant des données pour les jetons d’animaux. Le potentiel de croissance pourrait être un problème, car l’offre maximale de ZOOT est de 100 quadrillions. Il sera intéressant de regarder et de voir comment Zoo Token se fait remarquer parmi les investisseurs de meme-crypto.

A la date de publication, Brenden Rearick ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.