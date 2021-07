“On a assez de jeu pour être calme”

25/07/2021 à 15h45 CEST

Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, était fier du match de son équipe face à l’Australie (0-1) malgré le coût de voir le but, assurant qu’il est « calme & rdquor; puisqu’ils ont « assez de jeu & rdquor; marquer plus de buts et avancer loin dans le reste des Jeux olympiques.

«Marquer un but ou deux est assez difficile dans ces tournois. Le côté positif, c’est que nous générons beaucoup d’occasions et que nous avons suffisamment de jeu pour être sereins. Nous avons des joueurs qui marquent en phase finale et ils sont sûrs de marquer des buts & rdquor;, a-t-il déclaré à la demande de l’. lors d’une conférence de presse.

«Nous avons généré beaucoup d’occasions et beaucoup de jeu. Il suffit de voir les données, il nous est difficile de marquer un but. Lorsque vous obtenez une telle victoire, vous gagnez en confiance et en sécurité. Cela nous donnera d’autres résultats dans le futur. Nous sommes conscients que cela coûte cher de gagner & rdquor;, a-t-il complété.

UNE Luis de la Fuente qui a introduit cinq changements, deux forcés par une blessure, pour revitaliser l’équipe après le match nul contre l’Égypte lors des débuts, une situation qui rappelle celle vécue il y a deux ans lors du Championnat d’Europe U21, qui a fini par gagner et obtenir le billet olympique .

« Ce que nous avons vécu contre la Belgique nous a permis de continuer à travailler avec confiance et intégrité face aux grandes difficultés que chaque match implique. C’était le signe qu’il fallait miser sur notre style & rdquor;, se souvient-il.

«Je suis très calme parce que je sais que celui qui joue va laisser des minutes de qualité car ils sont très bons. Je sais que celui qui le met va emporter beaucoup, c’est de cela qu’il s’agit. Nous avons un groupe de privilégiés et ils laissent tous tout à chaque match. Je suis très heureux de l’objectif de Mikel (Oyarzabal), a eu d’autres occasions et a mérité de marquer; et plus il va en mettre, c’est ce qui me donne le plus de tranquillité d’esprit & rdquor;, a-t-il déclaré à propos des nouveaux visages de l’équipe.

Enfin, il a exclu que l’absence de Mikel Merino à la convocation n’était pas due à des problèmes physiques : « C’est un footballeur très important pour nous, aujourd’hui c’était son tour, dans ces rotations dont j’ai dit depuis le début que tous les les joueurs sont fantastiques & rdquor;, a-t-il commenté.