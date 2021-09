“On a commencé avec moins d’incertitudes mais il y en a encore”

29/09/2021 à 22:01 CEST

Comment se présente la saison ?

Chaque année est spéciale et il faut être préparé pour que tout fonctionne correctement, même s’il est vrai que lors des deux dernières campagnes, la tension s’est emparée de la concurrence avec tout ce qui touche au covid19 et que cela nous a obligés à imposer de nouvelles règles et protocoles. Cette campagne commence avec au moins moins d’incertitudes, mais il reste encore du chemin à parcourir.

L’Euroligue est-elle prête ?

Oui. Nous avons eu quelques cas de covid en pré-saison comme le Macabbi ou le Bayern mais en général, la situation est très différente de l’année dernière avec la possibilité de voyager et des joueurs majoritairement vaccinés.

Aux États-Unis, certains joueurs hésitent à se faire vacciner. Quelle politique suit l’Euroligue ?

Notre politique est de ne forcer personne, même si nous vous recommandons de le faire. 98% des arbitres sont vaccinés, un bon groupe de joueurs sont déjà vaccinés et ceux qui ne le sont pas, avant les matchs, devront passer le PCR obligatoire dans les protocoles prévus

Le retour des fans

Les spectateurs reviennent. Ce doit être une excellente nouvelle, non ?

Cela dépend de chaque pays. Nous avons le cas de la France ou d’Israël qui autorisent 100 % et des pays comme l’Italie qui n’autorisent que 35 %. Entre une chose et une autre, il existe des pays intermédiaires et même dans un même pays, selon les régions, cela varie aussi. Si nous devions prendre une moyenne, je pense qu’elle serait d’environ 65 %. Je me sens optimiste et j’espère qu’à Noël nous pourrons être à cent pour cent mais nous ne savons pas.

Bien que mieux que l’année dernière, avec des restrictions de voyage & mldr;

Oui, nous vivons des situations compliquées, notamment avec les voyages. J’espère que c’est de l’histoire ancienne. Avec les téléspectateurs, nous comprenons que chaque pays applique sa réglementation.

En regardant les deux années difficiles que l’Euroligue a passées. Auriez-vous fait les choses différemment ?

L’annulation d’il y a deux ans est la pire chose qui me soit arrivée personnellement. La saison dernière, nous avons rectifié les choses. Nous avons commencé l’année avec des attentes qui n’ont pu être satisfaites plus tard. Ce qui nous préoccupait le plus, c’était les voyages, avec des règles strictes, suivant les critères de l’UEFA pour les matches perdus si vous ne pouviez pas jouer. Ce à quoi nous ne nous attendions pas, c’est que les joueurs attrapent le virus en masse et quand quatre ou cinq jours se sont écoulés, nous avons dû changer le règlement. Nous avons eu la flexibilité de le changer. C’était le point le plus critique. Ensuite, tout s’est bien passé.

Dommage pour le Final Four qu’il ne puisse pas compter sur les fans & mldr;

Nous avons fait un bon pronostic, régulier et pessimiste. Quand nous sommes arrivés en février, nous avons vu que les choses optaient pour ce dernier, et il faut avouer que c’était triste de ne pas pouvoir le célébrer avec les spectateurs. Au final, on s’en est bien sorti, les gens l’ont apprécié à la télé.

Tensions de club avec l’Euroligue

Les tensions qui se sont créées entre les équipes de licence A et l’Euroligue concernant la question des revenus ont-elles été résolues ?

En situation de pandémie, c’est difficile pour tout le monde. Elle affecte l’économie des clubs et il est légitime qu’ils recherchent de nouvelles ressources. La préoccupation est la même et nous cherchons une formule pour générer plus de ressources. Nous discutons avec IMG pour promouvoir la question numérique qui peut leur donner plus de ressources et d’outils afin que les clubs eux-mêmes puissent générer des ressources. Nous devons profiter de ce que nous avons appris de la pandémie pour générer ces nouvelles ressources. L’avenir est numérique et nous devons aller dans cette direction.

La vérité est qu’il y a beaucoup de déséquilibre économique entre certaines équipes et d’autres & mldr;

Dans une Euroligue avec 11 pays, il n’y a rien de similaire, par exemple dans le coût d’un billet à Moscou pour un à Monaco, la taxation est différente entre tous les pays, ou la tradition d’aller sur le terrain & mldr ;. Les conditions de chacun des marchés sont très différentes et chacun a sa solution et cela provoque un déséquilibre. Les équipes qui ont le plus souffert ont été les plus fortes, même si elles ont réussi à se protéger un peu.

Le président exécutif a assisté à SPORT quelques heures avant le début de la nouvelle saison en Euroligue

| DAVID RAMIREZ

Pensez-vous que la compétition a maintenu un très haut niveau malgré tous ces problèmes ?

Sur le plan sportif, c’était formidable avec trois des quatre quarts de finale qui sont allés à la limite. C’est l’idéal parce que les gens veulent de l’excitation et du drame. L’année dernière a été un exemple clair que tout le monde pouvait gagner. La liste des candidats s’allonge et même ceux qui n’étaient pas candidats avaient un rôle de premier plan. Au final, on parle des meilleures équipes de chaque pays.

Est-ce positif que des joueurs comme Larkin ou Micic soient toujours en Europe ?

Cela signifie que les choses se passent bien, même s’il faut reconnaître que certaines offres sont irremplaçables et doivent être abandonnées, même si des joueurs sont également partis puis sont revenus et n’ont pas eu autant d’importance que dans leur départ. C’est un marché depuis 10 ans qui va dans les deux sens.

Comment avez-vous vu la question de l’intérêt de Mirotic et du Barça à baisser le record ?

Les problèmes financiers du Barça et la réduction des jetons ont principalement affecté le football et on s’attendait à ce qu’ils recherchent cela avec la baisse des salaires. Je ne connais pas les détails, seulement ce que j’ai lu dans la presse, mais nous avons vu qu’il essaie tout pour s’adapter à la situation.

L’Euroligue n’a-t-elle pas un plafond salarial de type NBA ?

Non. Les clubs de l’Euroligue peuvent affecter 60 % du budget aux salaires des joueurs. Mettre cette limite de salaire est impossible en raison de la diversité européenne en matière d’impôts, etc.

Pour le moment, seulement 18

L’extension est-elle arrêtée maintenant ?

Jouer plus de jeux dans l’écosystème actuel des ligues et des compétitions est très difficile. Je ne vois pas possible d’élargir les 18 équipes à court terme. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la France, l’Allemagne et la Russie où nous pouvons nous développer. Nous aimerions que le Royaume-Uni prenne le train en marche, mais c’est pour le long terme. Ce sera l’objectif pour les deux et trois prochaines années.

Y aura-t-il à nouveau une collaboration sportive avec la NBA ?

Oui, mais il y a peu de disponibilité du calendrier après que nous ayons décidé de jouer plus de jeux. Ces duels en octobre sont déjà difficiles car ils ont aussi une convention collective avec conditions. Les deux organisations ont modifié leur méthodologie.

La Super League s’inspire-t-elle de ce qu’a fait l’Euroligue ?

Je pense que c’est une tendance d’essayer de réduire le risque sportif en parallèle avec le risque économique. Les budgets sont de plus en plus élevés. Que ces budgets soient conditionnés par l’entrée ou non d’une balle et pour cette seule raison, à ce niveau de risque économique, c’est dur. Je pense que ce problème n’est pas résolu, laissant tout au hasard, que le ballon entre ou non dans le but. Je pense qu’en fin de compte, il faudra faire quelque chose pour résoudre ce problème. Je ne sais pas si le football accepterait une ligue fermée. Cette tension devra être résolue d’une manière ou d’une autre, sinon ce sera comme le volcan La Palma. Les gens devront s’asseoir et parler.

Personne ne parle trop de l’Eurocup, mais c’est une compétition attractive, non ?

L’Eurocup est un bon moyen pour les équipes d’entrer en Euroligue et avec un format révolutionnaire. Comme toujours, on y joue, comme on le faisait à l’époque avec l’Euroligue.

Ils attendent un nouveau pavillon pour le Barça

Pourra-t-on voir l’Euroligue et l’Eurocup dans le même Final Four ?

Il est conscient des complications logistiques que cela entraînera. L’idée est sur la table mais plusieurs inconnues restent à éclaircir. Vous devez décider bientôt & mldr ;.

Il a dirigé l’Euroligue toute sa vie. Êtes-vous toujours impatient de relever de nouveaux défis?

Je pense que depuis le début on a eu un impact sur la structure du basket européen et je pense que le dessin n’est pas fini. Je l’ai en tête, et je serais ravi de le réaliser mais cela dépend des clubs.

Que pensez-vous que le Barça ne démarre pas avec son nouveau drapeau ?

Le Barça sait qu’il est essentiel de pouvoir combattre dans les mêmes conditions que les autres équipes qui l’ont déjà. Je pense que le club est très clair là-dessus et peut-être que quelque chose sera défini lors de la prochaine assemblée. Le Bayern Munich et l’ASVEL auront de nouveaux pavillons d’ici deux ans et ce sera le seul à vivre de l’extension que nous leur avons accordée en 2012 avec un projet en main.