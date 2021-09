“On a déjà envie d’y jouer”

09/09/2021 à 14:44 CEST

Le joueur Fernando Reges a mené une interview avec les médias du club, où il a clairement quels sont tes sentiments dans ces premiers instants de la saison et les objectifs de l’équipe.

Le joueur de Séville a réalisé une interview pour le club dans laquelle il a répondu à tout ce qui a été demandé et a commencé par s’assurer qu’il est dans l’un des meilleurs moments de sa carrière. “Je vis un moment spectaculaire dans ma carrière, je suis très heureux ici. Quand vous arrivez dans n’importe quelle équipe, vous voulez montrer que vous avez de la qualité et que vous vous débrouillez bien, dans mon cas, la première année a été spectaculaire et la seconde a également été très bonne. J’espère que le troisième l’est aussi. Ce club chaque année qui passe veut gagner plus de choses et c’est très excitant“, a commencé l’entretien.

Le Brésilien a apprécié la situation actuelle de l’équipe et le rôle qu’elle a pour l’équipe et Lopetegui : « Séville est de plus en plus exigeante chaque jour qui passe. Des joueurs de haute qualité viennent et cette année n’est pas différente. Je dois bien me reposer, bien manger et bien rivaliser pour rester important. Dose? Je pense que je vais bien, mais cela dépend des jeux et de la façon dont ils se déroulent, des exigences de chaque jeu. J’espère ajouter autant de matchs que possible.”

Concernant le début de la Ligue, il a commencé à être optimiste : «Je pense que c’était un bon début. Nous aurions pu gagner les trois matchs mais il faut penser que peut-être contre Getafe on aurait aussi pu faire match nul. » « Des ballons récupérés ? Je veux être meilleur chaque jour, c’est un fait d’être parmi les meilleurs récupérateurs, nous travaillerons pour être parmi les trois meilleurs là-bas. J’ai toujours joué en pivot, je me sens bien dans n’importe quelle position connue du coach. Lorsque vous avez besoin de moi comme central, je suis également prêt. En arrivant? C’est vrai que j’ai joué un peu plus tard contre Rayo, J’ai dû faire des choses que je ne fais pas normalement et ce n’est pas facile”a-t-il ajouté à propos de son jeu.

Concernant le projet avec le technicien, je commente : “La continuité est importante, à Séville, il y a beaucoup de désir de grandir. Nous sommes à un moment décisif pour grandir un peu plus. Nous devons avoir une très bonne saison pour maintenir cette croissance“.

Il voulait aussi parler de la Ligue des champions, avec laquelle il a révélé qu’ils sont excités et impatients : “C’est la plus belle des compétitions, chaque joueur veut y jouer. Nous y sommes régulièrement et nous voulons y jouer et faire une belle campagne. Il est difficile de savoir jusqu’où on peut aller, il y a des équipes très puissantes. Mais nous nous concentrons sur le fait de bien faire les choses, de gagner des matchs. Nous avons eu une épine coincée contre Dortmund“.

“C’est un moment clé dans l’histoire de Séville, nous grandissons et nous devons faire grandir davantage le club. Nous travaillerons pour finir dans les quatre premiers. Ce qui s’est passé l’an dernier, on ne s’y attendait pas, l’objectif est d’être parmi les quatre premiers. Mais nous rêvons grand”il a continué.

Sur Delaney : « C’est un joueur qui sait avoir le ballon, il se positionne très bien et a de l’expérience. Nous pouvons vivre une saison spectaculaire ensemble. Il peut jouer à huit ou à six, il a beaucoup de qualité. Pedro Ortiz ? Il a beaucoup de personnalité, joue la tête haute, a un grand avenir“.

Enfin il a parlé de Koundé, qui était sur le point d’être vendu à Chelsea mais ce n’était pas possible. “Il a beaucoup de qualité, il a 22 ans et il est très professionnel. Il est l’un des meilleurs centraux au monde et il est normal que des équipes comme Chelsea ou United viennent le chercher. Je pense qu’il est totalement concentré sur Séville et qu’il fera une très bonne saison“, a-t-il assuré.