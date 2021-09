On a demandé à Gillian Anderson si elle avait parlé à Margaret Thatcher de son rôle dans “The Crown” ⋆ .

20 septembre 2021 / Publié par : Allison

Exactement le Margaret Thatcher vous pensez. La femme décédée en 2013 à l’âge de 87 ans. Apparemment, ce petit morceau d’anecdotes sur la biographie de Thatcher n’avait pas fait son chemin dans le cerveau d’un journaliste dans la salle de presse aux Emmy Awards hier soir. Mais peut-être que ce journaliste était tout confus parce qu’ils étaient confus et distraits par Gillian Anderson Accent américain. Ils n’auraient pas été les seuls à en avoir apparemment souffert la nuit dernière.

Gillian a remporté son deuxième Emmy Award (le premier était en 1997 pour The X-Files) lorsqu’elle a remporté le prix de l’actrice de soutien dans une série dramatique pour son interprétation de Margaret Thatcher dans The Crown. Pour être juste, la majeure partie du travail lourd a été effectuée par cette perruque géante à haute densité qu’elle portait, mais félicitations à elle ! Elle a battu deux autres actrices nominées de The Crown, quatre de The Handmaid’s Tale et une de Lovecraft Country. Elle était extrêmement heureuse lorsqu’elle a accepté son prix en direct de Londres, où elle et le reste de la distribution et de l’équipe de The Crown ont passé du temps et ont regardé le spectacle. Gillian avait également l’air vraiment bien, même si tous ces petits objets en métal pendants étaient attachés au haut de cette robe qui avait l’air conçue par la maison Blair Witch.

Gillian a vécu au Royaume-Uni pendant un certain temps lorsqu’elle était enfant et elle vit actuellement à Londres. Je suppose que beaucoup de gens s’attendaient à ce qu’elle s’approche de ce microphone et dise: «Blimey, wots tout ça? Jolie petite décoration de la Yankee tele academy, innit. Elle ne l’a pas fait, et ils ont été choqués !

GILLIAN ANDERSON EST AMÉRICAIN WTF ?!?! Je suis tellement époustouflé rn. Je pensais qu’elle était britannique tout ce temps omg. – Alexandra Jaymes (@asjaymes96) 20 septembre 2021

C’est très très bizarre d’entendre Gillian Anderson avec un accent américain, j’étais très bouleversée😂🙃 – Molly💼🍼 (@missmollybruton) 20 septembre 2021

Mais comme plusieurs personnes l’ont souligné, Gillian est connue pour osciller entre un accent américain et un accent britannique. Et elle est née à Chicago, est partie un peu, est retournée aux États-Unis à l’âge de 11 ans et a fait des allers-retours entre les États-Unis et le Royaume-Uni pendant l’été pour le reste de sa jeunesse. Gillian a abordé ses accents plus tôt cette année après avoir accepté un Golden Globe Award pour son rôle dans The Crown. Selon elle, ce n’est pas étrange de basculer entre les deux accents, car elle a passé beaucoup de temps dans ses années de formation aux deux endroits.

Quant à la gaffe de Margaret Thatcher, après la victoire de Gillian, elle s’est retirée dans une salle de presse (cette fois une salle de presse numérique, puisqu’elle n’était pas à Los Angeles avec de nombreux autres gagnants et journalistes dans l’espoir de marquer du matériel). Un journaliste a demandé à Gillian ce qui suit :

« Première question, avez-vous parlé à [Margaret Thatcher] à ce sujet, et deuxièmement, pourquoi pensez-vous qu’il a fallu si longtemps à l’Amérique pour avoir une femme dirigeante ? »

Gillian, profondément confuse, a bégayé que, non, elle n’avait pas parlé à Margaret Thatcher avant de mettre la perruque et de monter sur le plateau.

Un journaliste demande si Gillian Anderson a parlé à Margaret Thatcher de son rôle dans The Crown. c’est comme un personnage de Fred Willard. pic.twitter.com/JLlAafbpBV – Shawn Hils (@ShawnHils) 20 septembre 2021

C’était très gentil de Gillian de ne pas appeler ce journaliste, parce que wow, c’était une question profondément mal informée. Mais cela étant dit, j’aimerais que nous puissions avoir une super coupe de chaque question posée par ce journaliste. Si cette femme merveilleusement folle ne savait pas que la très célèbre politicienne Margaret Thatcher était morte depuis longtemps, est-ce qu’elle ne le savait pas autrement ? J’ai vraiment besoin de savoir comment se sont déroulées ses questions/réponses avec Kate Winslet. « Kate, tu as joué le maire d’Easttown. Mais le maire n’aurait-il pas dû engager des détectives pour élucider le meurtre ? Ce n’est pas le travail d’un maire de trouver des tueurs ! C’est dangereux!”

Photo : SCS