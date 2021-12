On a dit à Lennox Lewis que Mike Tyson serait son combat le PLUS FACILE avant leur affrontement des poids lourds en 2002 à Memphis

En 2022, cela fera 20 ans depuis le combat tant attendu entre Lennox Lewis et Mike Tyson. Où est passé le temps ?

Lewis, le dernier champion du monde des poids lourds unifié, a dominé et arrêté « Iron Mike » au huitième tour de ce qui s’est avéré être un décalage à Memphis.

. Sport Classique – .

Lewis en avait trop pour Tyson lors de leur rencontre en juin 2002

. Sport Classique – .

Tyson pouvait à peine s’approcher de Lewis et a pris plusieurs gros coups

Le Lion a exploité son avantage de sept pouces de hauteur sur Tyson pour conserver ses titres et détruire la légende du « Baddest Man on the Planet », dont le dernier combat professionnel a eu lieu trois ans plus tard.

Mais a-t-il déjà eu peur de son adversaire ?

Il a dit : « Oui et non. Oui, parce que la télévision le faisait ressembler à King Kong », a-t-il déclaré au Guardian en 2020.

« Mais non, parce que Manny [Lewis’ trainer Emanuel Steward] m’a toujours dit que Tyson serait mon combat le plus facile.

« Je dirais : « Allez, maintenant. Il va être un peu difficile. Mais Manny a dit: ‘Non. C’est votre combat le plus facile.

Lewis avait de nombreuses raisons d’avoir peur en raison de l’attitude violente de Tyson lors de la préparation, déclenchant une bagarre lors de leur conférence de presse à New York et menaçant même de manger les enfants de Lewis, bien qu’il n’en ait pas à l’époque.

Joe Scarnici / Triller

Tyson est revenu sur le ring en novembre 2020 – pour la première fois depuis 2005 – avec un match nul contre Roy Jones Jr

« Lennox Lewis, je viens pour toi », a averti Tyson son rival en 2000 après avoir terminé Lou Savarese en 38 secondes. «Je suis le champion le plus brutal, le plus vicieux et le plus impitoyable qui soit.

« Lennox est un conquérant ? Non, je suis Alexandre. Ce n’est pas Alexandre. Je suis le meilleur de tous les temps… Mon style est impétueux, ma défense est imprenable et je suis juste féroce.

« Je veux ton coeur. Je veux manger ses enfants.

En repensant à ces commentaires, Lewis admet qu’il était heureux de laisser Tyson parler d’ordures.

« Quand il a dit qu’il venait pour moi, je me disais : ‘Il vient pour moi ? Il est fou. Ne réalise-t-il pas que je viens pour lui ?’ », a ajouté Lewis.

« Quand il a dit qu’il allait manger mes enfants, ma mère a dit : ‘De quoi parle-t-il ? Vous n’avez pas d’enfants.

« Je ne suis pas dans ce discours vulgaire de prison. »

Leur rencontre éventuelle avait duré des années, remontant à leur adolescence lorsqu’ils se sont entraînés ensemble à Catskill, New York et que le légendaire entraîneur Cus D’Amato a prédit que les deux deviendraient champions.

« On se connaît assez bien. Nous avons parlé, nous sommes descendus en ville, sommes allés danser ensemble.

«C’était un géant parce que pendant l’entraînement dans les Catskills, vous le regardiez assommer les gens facilement. Je pensais qu’il était génial. Le moment venu, je savais que nous nous rencontrerions sur le ring. Je voulais savoir si ce que Cus avait dit se réaliserait.

Quelle époque c’était pour les fans de boxe.