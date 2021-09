“On a fait un grand pas en avant en Ligue des champions”

in

14/09/2021 à 14:53 CEST

Un nouveau Champions commence, et il est impossible de dissocier une équipe de Pep Guardiola du grand groupe de favoris. son Manchester City, finaliste l’an dernier, il ouvre ce mercredi en recevant le RB Leipzig, dans l’un des groupes les plus difficiles de la compétition.

L’entraîneur catalan s’est exprimé en avant-première sur la candidature de son équipe : “Chaque année, ils me demandent. Je ne sais pas si nous sommes favoris. Oui je sais que l’année dernière nous avons fait un grand pas en avant & rdquor ;.

Conscient qu’une partie de l’opinion publique le juge pour sa performance européenne, Guardiola ne veut pas regarder au-delà du match de mercredi : « Si nous gagnons la Ligue des champions, je serai ravi de ce club. Si nous ne le gagnons pas, alors nous ne le gagnons pas. Alors vous pouvez juger mon temps à City. J’essaie juste de faire de mon mieux chaque jour & rdquor ;.

Pep a parlé de la finale qu’ils ont perdue l’année dernière contre lui Chelsea, et aussi sur Dani Olmo, star de l’équipe d’Allemagne qu’ils affrontent ce mercredi et futur du Barça. Ce sont les phrases les plus marquantes de Guardiola dans la salle de presse.

Champions dans les Champions ?

«Chaque saison, lorsque nous commençons en Ligue des champions, ils me demandent si nous sommes favoris & mldr; et je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas qui ils sont. La Ligue des champions est imprévisible et il y a beaucoup de bonnes équipes. C’est très différent de quand j’ai commencé à entraîner Barcelone & rdquor;

« La phase de groupes est très difficile. Leipzig s’est toujours avéré difficile. On l’a vu dans leur idée de club, la philosophie du groupe Red Bull, leur engagement auprès des jeunes, des footballeurs très dynamiques qui jouent serré & mldr; Pas à pas. Demain, nous avons Leipzig et nous voulons bien commencer & rdquor;

La finale de l’année dernière

« Je suis très heureux ici. L’année dernière, nous avons fait un grand pas en avant, nous nous sommes beaucoup améliorés. Nous avons joué 13 matchs de Ligue des Champions et gagné 11 & rdquor;

« Les gens peuvent nous dire que nous avons échoué, mais c’était un exploit incroyable. Nous avons joué beaucoup de matches fantastiques et perdu la finale par un but contre un grand rival. Maintenant, nous recommençons et nous voulons tous gagner & rdquor;

Compliments à Dani Olmo

«Il a grandi à La Masia, quelque chose que vous pouvez dire. Puis il décide d’aller à Zagreb, une décision qui demande de la personnalité et du courage. Il y a beaucoup grandi et à Leipzig, il s’est imposé comme l’une des meilleures équipes d’Allemagne & rdquor;

“Maintenant, il est un habitué de l’équipe espagnole, et ce n’est pas facile du tout. Il a très bien joué. Ce qui se passera à l’avenir dépendra de lui, de ses agents et du & rdquor;

Obligé de gagner la Ligue des champions ?

« Chaque année, c’est pareil. Je l’accepte. Si nous le gagnons, je serai ravi de ce club. Si nous ne le gagnons pas, alors nous ne le gagnons pas. Alors vous pouvez juger mon temps à City. J’essaie juste de faire de mon mieux chaque jour, gagnant ou non & rdquor;