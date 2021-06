“On a le moral et la motivation à fond” contre la Croatie

27/06/2021

Le à 20h00 CEST

L’équipe espagnole affronte la Croatie en huitièmes de finale du Championnat d’Europe avec les bons sentiments laissés par la « petite main » balsamique à la Slovaquie. Mais l’actuel finaliste mondial ne va pas du tout faciliter les choses et Luis Enrique est clair qu'”il est d’un niveau plus élevé” que ses rivaux précédents et que la bataille se déroulera au centre du terrain.

“Il est évident que nous essayons de jouer le ballon par derrière et s’il n’y avait pas de milieu de terrain, nous n’aurions rien à faire. Je suis d’accord, ce sera vital, également pour la Croatie, au milieu est l’endroit où ils ont les joueurs de la plus haute qualité et il y aura un bon combat et une bonne guerre », a admis Luis Enrique.

En ce sens, il a souligné le rôle de deux pièces clés pour les échecs. “Modric et Kovacic sont les deux joueurs les plus talentueux. Avec sa sélection, Modric peut être deuxième attaquant, pop up ou élaboré dès le départ. On veut enlever le ballon au rival et minimiser ses potentiels, j’attends un retrait moyen et selon le résultat, qu’ils soient plus en retrait ou qu’ils appuient haut, ” Lucho visualisé d’une Croatie ” que l’on connaît très bien après face à face dans la Ligue des Nations. . Ils gardent le même bloc et le même monsieur”.

Sans aucun doute de la vôtre

L’entraîneur espagnol était très confiant et a insisté pour que “N’importe lequel des 24 joueurs appelés me donne des garanties. Mon équipe ne génère aucun doute et nous avons le moral et la motivation à plein régime, comme au début du championnat. ” L’Eurocup est très ouverte et Luis Enrique met toutes les chances de son côté, car ” aucune équipe ne m’a surpris. qui jouent bien comme avant. Nous sommes dans notre rôle, même si bien sûr nous voulions être les premiers du groupe. “En fait, il a répété que” rien n’a changé, la même attitude et les mêmes occasions lors des débuts contre la Suède que nous avons eu contre la Pologne et la Slovaquie. Bien sûr, le dernier résultat vous donne un regain d’énergie et de confiance qui va très bien pour l’équipe”, a-t-il reconnu.

Ne même pas avoir à quitter Madrid et La Cartuja enlève son optimisme, même s’il a admis que “cela nous a coûté cher, mais nous nous adaptons aux situations et venons à Copenhague pour jouer un grand match.

Des louanges enflammées à Pedri à l’inquiétude pour Morata

Luis Enrique a été confronté à des questions sur deux joueurs spécifiques de l’équipe nationale, mais dans des cas très différents. De la Barcelone Pedri a été défait dans l’éloge. “Parfois, les faits définissent une situation mieux que les mots. Pour nous, c’est unique, la même fraîcheur que vous voyez sur le terrain l’a à l’extérieur. Bien qu’il ait l’air timide, il a beaucoup de sarcasme, je le vois frais même quand il joue au ping-pong, ce qu’il fait d’ailleurs très bien”dit-il avec un sourire.

Il est devenu beaucoup plus sérieux lorsqu’il a été interrogé sur la situation personnelle d’Álvaro Morata et les menaces que même ses enfants ont reçues. “Elle a une gravité qui devrait être placée entre les mains de la police. Insulter, menacer et plus encore les enfants est un crime grave”, a déploré l’entraîneur.