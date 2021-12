« On a manqué de plus de force pour marquer »

15/12/2021 à 00:49 CET

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, a reconnu après avoir éliminé Palencia Cristo Atlético au deuxième tour de la Copa del Rey qu’il « manquait de force pour marquer » plus de buts contre un adversaire, a-t-il dit, qu’il maintenait « une rigueur défensive ».

L’entraîneur a expliqué que son équipe « n’a pas réussi » à recevoir le but si tôt, à la sixième minute. « Ensuite, il était difficile pour nous de voir la porte malgré des chances évidentes. Si nous l’avions fait, ils n’auraient pas été aussi organisés sur le terrain », a analysé le sélectionneur bleu et blanc de Balastera.

Moreno a avoué que faire le tour a eu plus de difficulté cette fois. « Cela a coûté plus cher que lors de la première traversée (contre Solares, 2-3). Avec le résultat positif, Palencia s’est renforcé, bien que nous ayons insisté et C’était important de commencer la seconde mi-temps avec le but de Wu Lei« , a-t-il détaillé.

Interrogé sur le congé de dernière minute de Nico Melamed, l’entraîneur a déclaré que l’équipe de jeunes avait remarqué « un malaise de dernière minute ». « Pendant l’échauffement, il n’a pas pu et c’était absurde de risquer », a-t-il déclaré. Concernant la participation de Wu Lei, Moreno a déclaré qu’il n’était pas « à cent pour cent, mais qu’il était disposé et avait voulu l’être ».

En revanche, le chef de banc de l’Espanyol a également analysé la participation du défenseur Calero. « Dans des conditions normales, je n’aurais pas joué, mais David López est blessé et la filiale a également des problèmes avec les centraux. Il est toujours prêt à aider et a plutôt bien résisté », a-t-il déclaré.