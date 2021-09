“On a manqué d’être plus fin dans les derniers mètres”

in

25/09/2021 à 21:54 CEST

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vicente Moreno, jugé “dommage de ne pas avoir marqué contre une grande équipe” comme Séville, qui a gagné ce samedi 2-0 en grande partie parce que leurs joueurs étaient “Il a fallu être plus fin dans les derniers mètres“.

“Nous avons concouru et nous avons eu des options. En fin de compte, tout aurait pu arriver mais son deuxième but est arrivé dans une action dans laquelle nous n’avons pas été bien en défense “, a déclaré l’entraîneur valencien.

Vicente Moreno a souligné que “soumettre Séville est toujours compliqué” mais son équipe a “fait en sorte que cela se produise”, bien qu'”elle ait manqué de marquer le but, de réussir dans n’importe quelle action”, et a estimé que “si elle avait égalisé, peut-être” le Espanol aurait “mis la seconde”.

“Le résultat final n’était pas aussi juste que nous l’aurions souhaité. Nous avons des joueurs avec des buts, mais c’est quelque chose qui vient sur une séquence. Nous avons des gens forts, mais nous n’avons pas eu de chance. Nous attendons toujours beaucoup plus de notre football, même s’il y avait un grand rival devant”, a-t-il ajouté.

L’entraîneur bleu et blanc a insisté pour que la clé a été le manque d’efficacité, puisque “contre ces équipes, vous devez frapper leur but et ne pas recevoir le deuxième”, mais s’est plaint que “le premier but” sevillista “arrive dans un jeu dans lequel la loi de l’avantage” a été, à son avis, mal appliquée.

Moreno a regretté la “malchance” subie par ses joueurs, puisque “sur les quatre derniers buts marqués, trois ont été hors-jeu« pour très peu, mais il ne s’est pas plaint des décisions de la VAR car il a « confiance en ceux qui marquent les lignes » de l’assistance vidéo.