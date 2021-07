“On a poussé comme des fous pour gagner à nouveau”

15/07/2021

Ferrari a connu l’une des pires saisons de son histoire en 2020, terminant à la sixième place de la Coupe du monde des constructeurs. En 2021, coïncidant avec l’arrivée dans l’équipe de Carlos Sainz en tant que partenaire de Charles Leclerc, la Scuderia a connu une progression remarquable, même si elle est encore loin de pouvoir se battre pour le championnat. Mais il y a des raisons d’espérer à l’horizon, selon Leclerc, qui se considère “privilégié” en tant que pilote Ferrari et a une confiance aveugle en son équipe.

Le Monégasque est le protagoniste du dernier podcast F1 ‘Beyond The Grid’ et assure qu’il continuerait avec ceux de Maranello tout au long de sa carrière et qu’il rêve de revoir son équipe en haut du podium.

« La première fois que j’ai su que j’allais être pilote Ferrari, je n’y croyais pas, c’était un rêve pour moi. Ce n’était pas un risque, car j’ai signé pour cinq ans (jusqu’en 2024) avec l’équipe que j’ai ‘ai toujours rêvé d’être avec. Évidemment, Maintenant, nous traversons des moments plus difficiles, mais ce que cela provoque, c’est que cela me motive encore plus à mettre la pression sur l’équipe pour la ramener à sa place.. Je serais ici pour la vie, même si je serais encore plus heureux si nous gagnions à nouveau, car c’est ce qui compte, et je sais que c’est aussi ce qui compte pour toute l’équipe. Nous poussons comme des fous pour essayer de gagner à nouveau car c’est ce à quoi cette équipe a l’habitude de faire. Ce n’est pas agréable de se battre là où on le fait en ce moment”, confie-t-il. Leclerc.

À propos de sa relation avec Carlos Sainz et la comparaison avec son ancien partenaire de boxe, Sébastien Vettel, Leclerc Il note que « je savais que Carlos allait venir, même si la décision a été prise par l’équipe. Nous nous entendons très bien. Nous sommes similaires et nous aimons les mêmes activités : paddle-tennis, échecs, golf… C’est très facile de s’entendre avec Carlos. C’est un homme très intelligent. Il fait très bien tout le week-end. Il est toujours constant et ne cherche que le temps lorsque cela est nécessaire. Carlos et moi sommes très compétitifs dans tout. Par exemple, Vettel n’est pas comme ça. Sainz peut s’énerver de perdre à n’importe quoi, alors que ‘Seb’ est plus âgé que nous et le prend différemment.”

Leclerc n’a pas voulu oublier Max verstappen, avec qui il a maintenu des impulsions étroites depuis son étape junior en karting, bien qu’il reconnaisse que le Néerlandais joue actuellement dans ‘une autre’ Ligue : “Il est évident qu’en ce moment la rivalité avec Verstappen est un peu diluée par le fait que, Malheureusement, je ne peux pas le combattre. Cependant, si vous regardez 2019, vous pouvez comprendre qu’il y a beaucoup de rivalité entre les deux. Cela a toujours été ainsi. Nous avons grandi ensemble en karting, nous nous battons toujours ensemble et maintenant nous nous retrouvons en Formule 1. J’ai hâte de ramener Ferrari là où elle mérite d’être pour pouvoir me battre pour le titre avec Max“, conclut-il.