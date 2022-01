On a testé BeReal, le rival d’Instagram qui ne donne que deux minutes par jour pour partager une photo

Nouvelles connexes

Les réseaux sociaux sont devenus une vitrine pour partager des photos et des vidéos avec des amis et même des inconnus. Instagram, Facebook, Twitter et TikTok sont les plus utilisés en Espagne, mais cette année, de nouvelles applications sont apparues qui sont devenues virales : comme Clubhouse, où tout le contenu est audio, ou BeReal, une nouvelle application qui ne vous permet que deux minutes par jour pour partager une photo.

La grande majorité donne à l’utilisateur la liberté de partager ce qu’il veut à tout moment, à l’exception de BeReal. C’est une application qui est devenue virale et est disponible sur les appareils Android et iOS. Considérez-le comme « le nouveau rival d’Instagram », qui va booster les vidéos et payer plus cher ses créateurs de contenu, le fonctionnement de cette nouvelle application est différent du reste.

BeReal vous permet de télécharger du contenu avec lequel d’autres personnes peuvent interagir, mais il a une série de règles : les utilisateurs Ils n’ont que deux minutes pour télécharger une photo par jour sur leur compte et ils doivent le faire à un moment aléatoire, ce que l’application elle-même indique via une notification sur le mobile. De cette façon, tous les contacts partagent le contenu créé en même temps, mais qu’est-ce que c’est exactement et comment est-il utilisé ?

Comment ça marche?

Afin de ne perdre aucun détail et après avoir essayé BeReal pendant des jours, nous expliquons en profondeur ce qu’est ce nouveau réseau social et comment il fonctionne. La prise en main de cette application est simple et rappelle en partie d’autres comme Instagram ou TikTok, puisqu’il faut faire défiler verticalement pour voir les différentes publications de vos contacts.

Un article de BeReal. Nacho Castañón Omicrono

La première étape consiste à télécharger l’application et à l’installer sur votre téléphone mobile. Une fois cela fait, il est temps de configurer le compte et pour cela BeReal vous demande votre numéro de téléphone, vos vrais nom et nom d’utilisateur et votre date de naissance. Puis c’est au tour de autoriser le réseau social à vous envoyer des notifications, quelque chose d’important puisque ce sera ainsi qu’il annoncera l’heure de publication (qui est aléatoire tous les jours), et de lui accorder les différentes autorisations, telles que l’accès à la caméra et l’emplacement.

Toutes les notifications dans BeReal sont silencieuses, sauf celle dans laquelle le moment de publier une photo est notifié, qui a du son. Les prochaines étapes dans le réseau social consistent à choisir parmi la bobine ou à prendre une photo pour votre profil et à trouver des amis de votre répertoire téléphonique qui ont un compte dans l’application pour pouvoir les suivre, bien qu’ils puissent également être recherchés par leur surnom . L’interface est assez simple, avec un onglet où vous pouvez voir les photos partagées par vos amis et un autre pour découvrir les messages d’inconnus.

Le contenu téléchargé sur BeReal est en direct, puisque l’application autoriser uniquement le partage des photos prises pour le moment et ceux enregistrés sur la bobine du téléphone ne peuvent pas être téléchargés. Autre curiosité, le format de ces photographies est différent de celui des autres réseaux sociaux, puisqu’une image principale est prise en même temps avec la caméra arrière du smartphone et une autre avec la caméra frontale, plus petite et située sur le côté en haut à gauche.

Règles strictes

L’objectif de n’avoir que deux minutes pour partager une photo est de publier ce qui se fait à un certain moment de manière ludique. Pour cela, l’application a une série de règles strictes. La première est que vous ne pouvez pas publier autant de fois que vous le souhaitez, mais seulement une fois par jour et de préférence lorsque le réseau social lui-même l’envoie. Ils ont deux minutes pour partager une photo et une fois ce temps écoulé, l’occasion est perdue.

C’est l’alerte qui prévient du moment de partager une photo. Nacho Castañón Omicrono

Tous les utilisateurs publient en même tempsBien que si le temps s’est écoulé et que vous n’avez toujours rien partagé, vous pouvez toujours télécharger une image en retard ; bien que ce ne soit pas l’idée principale de l’outil. La photographie peut être géolocalisée ou non et l’utilisateur a le pouvoir de décider de la partager en privé avec des amis ou si, au contraire, il la laisse visible à tout utilisateur inscrit dans l’application.

Les photos ne peuvent pas être modifiées, bien qu’il soit possible d’écrire une légende, et une fois téléchargé, il est supprimé tous les jours lorsqu’il est temps d’en créer un nouveau. Une fois qu’une photo a été partagée, tous les contacts BeReal peuvent voir ce que leurs amis ont téléchargé et ont la possibilité à la fois de commenter les publications et d’y réagir avec des emojis prédéterminés ou en en créant un en prenant une photo.

Vous pouvez réagir avec des emojis aux publications. Nacho Castañón Omicrono

Pour en faire quelque chose de plus amusant, il y a des jours où le réseau social lance un défi unique et il partage également l’emplacement où un ami a pris une photo pour pouvoir voir sur une carte où ils se trouvent au même moment. Grâce à toutes ces limitations, BeReal fait du partage de photos une expérience différente et dans laquelle vous devrez penser à chaque image que vous souhaitez télécharger.

Le contenu téléchargé est instantané et offre une vue sous les deux angles de ce qu’une personne fait lorsqu’elle partage du contenu. Contrairement aux autres réseaux sociaux, son principal inconvénient est que vous ne pouvez pas télécharger plus d’une image par jour Et une fois que vous aurez vu ce que vos amis téléchargent, vous n’aurez pas de nouveau contenu à voir de leur part avant le prochain tour.

