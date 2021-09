On a un bordel entre les Philadelphia Sixers et Ben Simmons

in

L’été est terminé dans l’hémisphère nord, mais l’un des feuilletons d’été n’a pas été résolu tout au long de la saison NBA. Depuis la fin des Playoffs de la saison dernière, on pouvait déjà le prévoir, mais la réalité est qu’il s’agit d’une situation assez complexe entre Ben Simmons et les Sixers de Philadelphie Cela ne semble bon pour aucun de nous.

Les de Rivières Doc ils sont retombés avant une finale de conférence et tous les projecteurs étaient braqués sur le même joueur. L’Australien, qui avait régressé au fur et à mesure de la série, a affronté les Hawks d’Atlanta, qu’ils ont qualifié de manque de leadership, de manque de réussite du lancement extérieur et de manque de caractère sur le terrain.

Ainsi, le transfert a commencé à être la seule option viable, mais la tirade dans laquelle se trouvent les deux parties n’est pas facile à résoudre, comme le commente Woj sur son compte Twitter particulier.

Histoire ESPN sur l’affrontement imminent entre Ben Simmons et les 76ers: https://t.co/aM7puT82tS – Adrian Wojnarowski (@wojespn) 21 septembre 2021

Qui gagnera le pouls?

D’un côté, Ben Simmons a déjà fait savoir à l’organisation des Sixers qu’il ne jouera plus à Philadelphie et qu’il n’assistera même pas aux camps d’entraînement qui débuteront dans quelques jours. De la même manière, depuis la franchise, ils sont plus que clairs qu’ils ne donneront pas au joueur, qu’ils continuent de considérer comme un atout précieux.

Autrement dit, si les Sixers ne reçoivent pas une proposition intéressante qui se termine par un autre joueur de haut niveau sur la liste de Doc Rivers, ils n’accepteront pas le départ de l’Australien, qui s’il ne se présente pas lors de sa convocation pourrait accumuler des pénalités financières. jusqu’à ce qu’il perde le salaire convenu avec l’équipe de l’Est des États-Unis. Ben Simmons atteindra-t-il son objectif de sortir ensemble ? Les prétendants ont, maintenant ils doivent convaincre les dirigeants de la Centre Wells Fargo.