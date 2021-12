« On affronte le match comme si c’était le meilleur Barça »

17/12/2021 à 20:01 CET

L’entraîneur d’Elche, Francisco Rodriguez, a déclaré ce vendredi lors d’une conférence de presse que l’équipe franjiverde doit affronter le match au Camp Nou comme s’il était opposé le meilleur Barcelone de tous les temps et il était convaincu qu’ils devront beaucoup souffrir pour marquer.

L’entraîneur d’Almeria a souligné que Barcelone, malgré son mauvais moment collectif, a dans ses rangs « jeunes joueurs qui vont donner beaucoup à l’avenir& rdquor; et malgré avoir reconnu l’irrégularité de l’équipe rivale, il a rappelé qu’« il est toujours difficile de jouer contre eux & rdquor ;.

« Ils ont pu régler les matchs contre le Betis, l’Espanyol et Osasuna auparavant, mais ils n’ont pas réussi », a insisté l’entraîneur, qui a souhaité que son équipe ait raison de profiter des opportunités de but qui s’offraient à eux.

Francisco a assuré que depuis l’arrivée de Xavi Hernandez sur le banc, Barcelone a « faim & rdquor; et dit qu’il est plein de joueurs « qui vont être au top niveau mondial, c’est sûr & rdquor;.

« Ils sont dans ce processus. Ils dominent le jeu de position, ont des extrémités ouvertes et menacent également votre dos. C’est un Barça plus semblable à celui d’il y a sept ou six ans, mais avec des joueurs différents & rdquor;, a-t-il expliqué.

« Selon le contexte, on poussera plus haut ou on attendra plus loin. Il faut profiter des doutes, mais avec du travail, de l’ordre et de la discipline. Ils ne sont pas à leur meilleur niveau, mais ce sont quand même des joueurs d’un niveau extraordinaire & rdquor;, a fait valoir le sélectionneur.

Francisco, qui aurait souhaité avoir plus de temps pour se préparer pour le match, a souligné que la principale différence de Barcelone courant avec celui des autres étages est dans « l’efficacité& rdquor ;.

« Avant il y avait Suárez, Neymar et Leo qui mettaient trois & rdquor;a déclaré l’entraîneur, qui s’est appuyé sur des buts au Camp Nou pour célébrer les vacances « hors de la relégation et rester optimiste pour l’avenir ».

L’entraîneur, enfin, a assuré avoir tourné la page de la polémique arbitrale de la dernière journée pour le but fantôme à Mestalla et était convaincu de la bonne prestation de l’arbitre de demain, Javier Alberola Rojas.

« C’est un arbitre fantastique et très bien préparé. Nous sommes préoccupés par ce que nous pouvons faire & rdquor ;.