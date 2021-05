On attendait beaucoup de Monaco

Fernando Alonso a été laissé perplexe avec une sortie choc en Q1 lors des qualifications pour le Grand Prix de Monaco.

Le double champion du monde de F1 et double vainqueur de Monaco n’a pu gérer que la 17e place, affirmant qu’Alpine et lui avaient du mal à comprendre la température et la préparation des pneus jusqu’à présent.

«Ce n’était certainement pas un week-end facile. Je pense que nous manquons un peu d’adhérence générale ou de préparation des pneus ou quelque chose comme ça parce que nous attendions beaucoup de Monaco », a déclaré l’Espagnol.

«Après le Portugal et l’Espagne, la voiture allait de mieux en mieux, alors nous avons pensé que Monaco pouvait être une bonne opportunité et nous n’avons pas tenu.

«La température sur le pneu n’a pas été un sujet facile ce week-end. Nous devons comprendre pourquoi. Nous ne pouvons rien faire maintenant. C’est le jour de la course demain, partir à l’arrière de Monaco n’est pas idéal. Mais espérons une course folle.

Le temps d’Alonso de 1: 12,205 était de huit dixièmes de seconde de ce que son coéquipier, 11e, Esteban Ocon, a réussi en Q2 (1: 11,486).

Ocon, qui a déclaré dans l’émission de qualification de Sky F1 qu’Alpine s’attendait à courir ce week-end, était derrière Alonso lors des trois séances d’essais.

Alonso a affirmé qu’il se sentait toujours «très proche ce week-end» par rapport au rythme de son coéquipier.

L’Espagnol a ajouté dans le rapport d’équipe: «Ce fut une séance délicate aujourd’hui et c’est toujours un peu compliqué en qualifications ici alors que vous essayez de trouver un espace libre.

«Je ne pense pas que ce soit la cause de notre élimination en Q1, car nous n’avons tout simplement pas pu trouver la performance de tout le week-end et nous attendions plus de notre package.

“Cela va être très difficile de commencer près de l’arrière ici à Monaco, mais tout peut arriver dans cette course”, a-t-il ajouté.

Ocon a jusqu’à présent la mesure du retour Alonso, le surqualifiant 4-0 et en termes de points, a doublé le parcours d’Alonso jusqu’à présent.

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a expliqué que l’équipe avait du mal à comprendre et à tirer le meilleur parti des pneus Pirelli jusqu’à présent cette saison.

L’équipe a fait face à des difficultés lors des séances d’essais de jeudi qui les ont mises sur le dos depuis.

«Ce n’était pas un bon week-end pour nous dans l’ensemble et, malheureusement, ça ne va pas vraiment mieux, a dit Budkowski.