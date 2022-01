« On attendait plus de Yolanda Díaz »

09/01/2022 à 08:48 CET

Violeta Molina Gallardo / Rafa Méndez

Les femmes de ménage sont en colère et déçues aux termes de la réforme du travail car cela ne résout pas les principaux problèmes qui affectent leur groupe, en particulier le Sous-traitance.

« Personne n’est prêt à régler le problème des femmes précaires. (…) El Periódico de España María del Mar Jiménez, porte-parole de Las Kellys Madrid.

La réforme du gouvernement est décevant car il ne remplit pas la promesse du pacte de coalition de modifier l’article 42.1 du statut des travailleurs pour limiter la sous-traitance à des prestations spécialisées en dehors de l’activité principale de l’entreprise.

La externalisation du nettoyage hôtels sous-tend le dégradation des conditions de travail et précarité des femmes de chambre : beaucoup ont fini par travailler pour des sociétés multiservices où elles gagnent beaucoup moins que ce qu’elles gagnaient lorsqu’elles étaient soumises à la convention d’hospitalité et travaillaient directement pour les hôtels.

« Cela fait cinq ans qu’on essaie de retirer l’article 42. La sous-traitance n’a pas été touchée. (…) Le président des hommes d’affaires a bien fait comprendre qu’on ne pouvait même pas toucher à une virgule », dit Jiménez.

L’un des changements introduits est que les travailleurs ne pourront pas gagner moins que le salaire prévu par l’accord sectoriel, mais les femmes de chambre indiquent que la majorité elle est embauchée comme femme de ménage, pas comme serveuse, donc l’accord régissant est le nettoyage et non l’hospitalité. La la différence de salaire peut aller jusqu’à 400 euros Entre les deux. « Vous n’êtes pas embauchée comme femme de chambre, mais comme femme de ménage dans des sociétés de services et cela ne nous influence pas du tout », déplore Jiménez.

Une démonstration des Kellys. | .

« Seconde »

Les Kellys soulignent également que, quel que soit le salaire, l’accord d’application continuera d’être celui de l’entreprise, donc « le reste de la discrimination et des abus restent», comme l’ont dit les Kellys Madrid lorsque les termes de la réforme ont été connus.

Jiménez dit que les entreprises de services ils n’embauchent pas à temps plein, mais pour quatre ou six heures, mais ils obligent les travailleurs à couvrir un nombre excessif de pièces ils finissent par faire des heures supplémentaires qui ne sont pas payées.

« C’est notre vie et notre santé. Nous ne sommes reconnus pour aucune maladie professionnelle. (…) Au final cela arrivera dans tous les secteurs, nous avons commencé, mais la vague touchera tout le monde », prévient cette serveuse madrilène.

« Ni les politiciens ni les hommes d’affaires ne sont faits pour aider les Kelly. Les femmes seront toujours des citoyennes de seconde zone« , souligne Jiménez, femme de chambre à Madrid.

Certains hommes politiques, comme Íñigo Errejón (Plus de pays), ont manifesté leur mécontentement vis-à-vis de la réforme et ont élevé la voix pour dénoncer qu’elle continue d’affecter des groupes tels que les femmes de ménage. Pourtant, Jiménez ne croit plus personne : « On l’a bien compris après cinq ans de combat, personne ne se soucie de notre situation. Quand il s’agit de donner de la visibilité à leurs partis, le PSOE, le PP, United On peut l’avoir fait, tous les partis l’ont fait car ce sont des votes pour eux, mais rien de plus », déplore-t-il.

« Vous verrez comment face aux prochaines élections tout le monde se souvient des Kelly, mais au moment de vérité ils ne font rien« , phrase.

Des changements mineurs

L’accord intervenu en fin d’année entre le gouvernement, les employeurs et les syndicats modifie l’article 42 du statut des travailleurs, qui fait référence à la sous-traitance, mais avec moins d’ambition de ce qui a été soulevé au début de la négociation, il y a des mois.

Le changement le plus important est celui qui établit que « le convention collective applicable aux entrepreneurs et sous-traitants sera le secteur de la activité réalisée dans le cadre du contrat ou du sous-contrat& rdquor;, c’est-à-dire qu’une entreprise qui se consacre au nettoyage devra être régie, en principe, par les normes de l’accord de référence (provincial, régional ou étatique) de nettoyage, évitant que les travailleurs soient soumis -comme la réforme le prévoyait 2012- aux accords d’entreprise, ce qui pourrait abaisser les conditions de salaire et de travail par rapport à l’accord sectoriel.

Mais la puissance de ce changement est abaissée par le libellé repris ci-dessous, qui a été intégré dans la dernière partie de la négociation, lorsqu’un effort a été fait pour que l’employeur conclue l’accord : à la disposition générale qui régit l’accord d’activité est ajouté «Sauf s’il existe un autre accord sectoriel applicable& rdquor. nettoyeurs).

Par ailleurs, il est établi que « lorsque l’entrepreneur ou le sous-traitant a son propre accord, celui-ci sera appliqué, ce qui laisse en pratique entre les mains du sous-traitant la liberté de fixer toutes les conditions vos salariés à votre guise, à l’exception du salaire qui doit respecter la référence du secteur.

Dans les projets de réforme négociés avant l’été, les limites aux entreprises étaient plus strictes : le sous-traitant n’avait pas le droit de choisir l’accord sectoriel de référence, et il était précisé que les règles de l’accord d’entreprise ne pouvaient s’appliquer que « toujours que cette norme conventionnelle garantit, au minimum, les mêmes droits que l’accord sectoriel.