On aurait dû piquer plus tôt ou pas du tout

Lewis Hamilton a déclaré que Mercedes avait mal choisi le moment de changer ses pneus lors des dernières étapes du Grand Prix de Turquie.

Le circuit humide d’Istanbul Park s’asséchant lentement tout au long de la course, les pilotes ont effectué de longs relais d’ouverture avec des pneus intermédiaires. Les leaders n’ont commencé à s’arrêter qu’aux alentours du 36e tour.

Hamilton, qui était passé de la 11e sur la grille à la cinquième dans les premières étapes, s’est hissé à la troisième place alors que les pilotes devant lui s’arrêtaient. Il a refusé une première demande de Mercedes de se rendre au stand car il était satisfait des performances de ses pneus.

Cependant, alors que la course entrait dans les derniers tours, Mercedes a de nouveau appelé Hamilton au stand et l’a averti que s’il ne le faisait pas, il ne serait plus en mesure de faire un arrêt au stand et de sortir de Pierre Gasly à la sixième place.

Hamilton est entré dans les stands et a rejoint Gasly devant Gasly. Cependant, son rythme était médiocre car il souffrait de grainage sur les pneus intermédiaires dans les derniers tours.

Lorsqu’on lui a demandé s’il aurait pu atteindre la fin de la course sans s’arrêter, Hamilton a répondu : « Eh bien, Ocon l’a fait, j’ai entendu, donc je suppose qu’ils le pourraient probablement. »

Cependant, il a admis qu’il avait des doutes quant à savoir si ses pneus atteindraient la fin de la course lors de son ravitaillement.

« Les pneus sont chauves, vous ne savez donc pas jusqu’où ils vont aller », a-t-il déclaré à Sky. « Il y a donc définitivement le souci de la durée de vie du pneu.

« Mais aussi, je n’étais pas vraiment aussi rapide à la fin là-bas. J’avais du mal, j’avais une faible adhérence. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Mais tout d’un coup, je n’aurais pas un si mauvais rythme. Mais je perdais de la performance face aux gars derrière.

Hamilton pense qu’il aurait mieux fait d’aller aux stands plus tôt, quand les autres l’ont fait, ou pas du tout.

« Probablement avec le recul, j’aurais dû soit rester dehors, soit entrer beaucoup plus tôt. Parce que quand vous arrivez avec huit tours à faire, vous n’avez pas le temps de passer par la phase de granulation de cela [intermediate] pneu sur une piste de séchage.

« Alors j’ai traversé toute cette phase de glisse où j’ai presque perdu plus de positions. C’est donc frustrant, mais c’est comme ça.

