« On aurait pu marquer plus de trois buts »

09/12/2021 à 09:01 CET

L’entraîneur du Bayern Munich, Julien Nagelsmann, a estimé que son équipe « aurait pu marquer plus de trois buts » après avoir battu Barcelone 3-0 à l’Allianz Arena et l’avoir éliminé de la Ligue des champions.

« Nous avons eu une excellente phase de groupes en remportant chaque match. Mais si vous analysez les 90 minutes d’aujourd’hui, nous avons eu de nombreuses opportunités de marquer et suffisamment de contrôle pour que le résultat soit plus large. En tout cas, je suis content du résultat et de la performance de l’équipe dans cette phase de groupes », a ajouté l’entraîneur du Bayern.

Selon NagelsmannContre le Barça, son équipe a « dominé contre un adversaire connu » qui dans le précédent était déjà tenu pour acquis « qu’ils devraient gagner » et ses joueurs ont permis aux Catalans « à aucun moment de se détendre ».

L’entraîneur du Bayern a déclaré que ce qui a été accompli jusqu’à présent « est totalement mérité » et que désormais l’objectif « est de gagner la Ligue des champions ».