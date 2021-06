“On avait du rythme, mais pas pour gagner”

20/06/2021 à 18:59 CEST

Le Français Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1), troisième ce dimanche sur le podium du Grand Prix d’Allemagne, a déclaré que pour lui c’était “un grand jour“, mais “ne pas se battre pour gagner“.

« Au matin, j’avais déjà remarqué un point faible dans le deuxième set, où je savais que j’allais souffrir, dans les courbes 6 et 7, dans lesquelles jeba très lent, et puis dans d’autres parties du circuit nous allions mieux, donc la stratégie était claire, avait un bon rythmemais pas pour se battre pour la victoire, donc l’objectif était de finir devant la Ducati et c’est pourquoi nous avons eu plus de difficultés que dans les autres courses” a reconnu le leader de la Coupe du monde.

“Le premier virage était mauvais pour moi Bien que j’ai bien fait la sortie, mais pas le premier virage et C’est quelque chose que je dois analyser avec l’équipe car j’échoue toujours là-bas. Je savais que quand Miguel serait deuxième, ils allaient s’enfuir, alors Je suis allé après Jack en essayant de sauver des pneus», a expliqué Quartararo, désormais leader de la Coupe du monde au tableau des points.

“C’est important, mais je pense J’ai un excellent exemple pour cela car je me souviens de Marc en Thaïlande, qui n’avait qu’à finir devant Dovizioso pour remporter le championnat, et il s’est battu avec moi jusqu’à la dernière courbe“, ont rappelé les Français.

“Je crois que c’est l’attitude, affronte chaque course pour gagner et je suis content d’avoir augmenté la distance, mais je vais à Assen avec l’intention de gagner, sans regarder le classement, car nous ne sommes même pas au milieu du championnat et il faut être concentré sur chaque course“, a assuré le pilote Yamaha.

Quartararo a dit ne pas connaître les problèmes de votre coéquipier, Maverick Viñales, qui était le dernier, même s’il a dit : « C’est vrai que ce week-end les sensations ont été différentes car avec l’avant j’ai eu des sensations étranges et je pense qu’ils essaient beaucoup, mais je Je préfère me concentrer sur les pilotes devant et pas seulement sur la Yamaha“.

“Maverick a été super rapide cette année, il a gagné au Qatar et sera à nouveau à Assen, mais ça a été un week-end difficile pour lui” Quartararo a reconnu.

De Marc Márquez, il a noté : « Aujourd’hui je me suis senti heureux pour lui et aussi parce qu’il a pris des points à Oliveira, qui n’est pas si loin. Il a dit qu’à Assen il aurait à nouveau des difficultés, peut-être, mais peut-être qu’il y a aussi de la pluie ou qu’il trouvera autre chose. »

« Il y avait moins de virages à droite ici et c’est un circuit moins physique et cela vous prendra plus ou moins de temps, mais nous sommes sûrs qu’il reviendra », a souligné le leader de la Coupe du monde, qui a rappelé : «Barcelone a été un week-end difficile pour moi avec les deux sanctions”.

“C’était un peu étrange. Seul le test de lundi était important, et maintenant être ici sur le podium est très positif puisque notre persévérance est meilleure que la saison dernière », a déclaré Quartararo.