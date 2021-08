On connaît déjà le nom et le sexe du bébé de Scarlett Johansson

“D’accord, nous avons eu un bébé. Il s’appelle Cosmos. Nous l’aimons beaucoup”, a-t-il écrit sur son compte Instagram officiel. Juste, qu’il a accompagné d’une série de hashtags amusants dans lesquels il a même révélé ses projets futurs avec l’enfant #wegotawaywithitforalongtime #nokidspolicy # we’regoingtodisneyworld.

L’humoriste a également fait une demande très particulière avec laquelle il montre à quel point c’est important pour lui et pour Johansson ayez en un seul plan ce qui se passe dans votre vie de famille : “La vie privée sera très appréciée.” Avec son sens de l’humour en surface, il a écrit que toutes les demandes devaient être adressées à son publiciste. Michel Che.

Ché dans le compte (faux) il assure qu’il est “le publiciste de CosmosDans le profil, il n’y a que deux publications d’il y a deux jours, dans lesquelles une tournée est annoncée et il a été annoncé qu’un spécial Netflix sera enregistré le 15 septembre à Oakland, au Fox Theatre, où il proposera deux spectacles.

Le compte compte déjà 617 000 abonnés et ne suit personne. Quant au poste de Colin sur la confirmation de la naissance de Cosmos, compte près de 80 mille Likes et plus de deux mille commentaires dans lesquels les fans du scénariste lui adressent leurs meilleurs vœux pour son aventure de père et aussi pour Scarlett et le nouveau-né.