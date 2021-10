On connaît déjà le prénom du bébé de Natalia Téllez, merci Paola Rojas !

Alors qu’il compte ces moments qu’il partage avec Tellez, le propriétaire d’Al Aire, a accidentellement publié le nom du bébé : « J’étais dans la voiture en train de regarder de belles photos qui Natalia il vient de publier sur Instagram, dans lequel on voyait déjà son ventre, et plutôt, tendant vers le ventre ».

C’est alors que sans égard et très direct, Paola a révélé le nom: « Je la vois belle et je suis excité, mais touché d’être tante de Émilie, parce que c’est comme ça que le bébé va s’appeler. Natalia.

La révélation a été faite parce que Tellez il a dit Daniela Magun que dernièrement les gens s’approchent d’elle pour toucher son baby bump, parfois sans son consentement : serrez-la dans vos bras) a crié « Quelle bénédiction ! »

Natalia Il a accepté qu’il avait peur et c’est alors que rouge a avoué qu’elle aussi. C’est juste après avoir regardé les photos qu’il a racontées au début de son histoire qu’il est tombé sur Tellez portant les mêmes vêtements que sur les clichés et après avoir douté que ce soit réel, « il a sauté de la voiture », a-t-il dit, pour la saluer et, maintenant nous le savons, pour Émilie.