On connaît déjà les conséquences du piratage de Robinhood, la plus grande plateforme d’investissement crypto | La technologie

Le 3 novembre, un employé de l’entreprise a été victime d’une attaque de phishing qui a donné aux pirates les codes d’accès de la plateforme. Maintenant, 15 jours plus tard, nous savons ce que signifiait ce hack.

Grâce à une nouvelle entrée sur le blog officiel de Robinhood, nous pouvons donner plus de détails sur le piratage subi au premier du mois.

Et cela, qui est courant sur Internet, devient particulièrement sensible quand on vous dit que cette entreprise est l’une des plateformes les plus importantes dans le monde des crypto-monnaies.

Selon Robinhood, la partie non autorisée (c’est-à-dire les pirates informatiques) obtenu une liste d’adresses e-mail d’environ cinq millions de personnes, ainsi que les noms complets d’environ deux millions de clients.

Ils ont également déterminé que plusieurs milliers d’utilisateurs ont également vu leurs numéros de téléphone divulgués, quelque chose qui est particulièrement grave lorsqu’il s’agit d’attaques personnalisées et de contournement de l’authentification en deux étapes.

Bien que l’enquête soit en cours, Robinhood pense que les informations volées ne contiennent pas de numéros de sécurité sociale, de numéros de compte bancaire ou de numéros de carte de débit. et qu’il n’y a eu aucune perte financière pour aucun client à la suite de l’incident.

Comme l’explique l’entreprise, une partie non autorisée a socialement conçu un employé du service client par téléphone pour accéder à certains systèmes de service client. A cette époque, les pirates ont obtenu toutes ces informations privilégiées.

Mais cela ne s’arrête pas là, car dans une moindre mesure (environ 310 personnes au total) des informations personnelles supplémentaires ont été divulguées, notamment des noms, des dates de naissance et des codes postaux.

ET 10 clients spécifiques ont été pleinement exposés, obtenir d’eux toutes les informations personnelles et professionnelles possibles. Malheureusement, ils n’ont pas nommé de noms, bien qu’ils travaillent en privé avec ces personnes pour minimiser les dommages.

Si vous avez un compte Robinhood, c’est le bon moment pour vous de changer les mots de passe et toutes les autorisations, en plus d’activer toutes les options de sécurité supplémentaires. Comme vous le savez, toute mesure est peu sur le net.