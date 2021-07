On connaît déjà les domaines dans lesquels les drones DGT vont agir durant cet été | Moteur

C’est ainsi que fonctionnent les drones DGT qui surveilleront nos routes tout l’été.

L’opération estivale est déjà en cours, et le Sens général de circulation examine de près toutes les sections de nos routes pour éviter que les règles de circulation ne soient enfreintes et, par conséquent, pour rendre la circulation des citoyens entre les différentes communautés autonomes beaucoup plus sûre.

Une partie de cette opération sera 39 drones que la DGT a répartis sur les routes espagnoles, un chiffre bien supérieur à celui de l’année dernière où il n’y en avait que 11 en activité durant l’été. Le concret, ce sont les 39 drones qui vont accompagner les hélicoptères de la Direction générale de la circulation pour éviter les comportements imprudents au volant et aussi pour surveiller certains tronçons à haut risque.

Les drones seront distribués dans toute l’Espagne, sauf au Pays basque et en Catalogne puisqu’ils ont transféré les pouvoirs. Dans la Communauté de Madrid, c’est là que la majorité opérera, une quinzaine de drones, et qu’ils contrôleront également le trafic en Castilla-La Mancha et seront également affectés à d’autres missions spéciales de surveillance. Le reste des zones comptera deux drones chacune, à l’exception des îles Canaries et Baléares où il y en aura trois.

Voulez-vous savoir où les 39 drones qui font partie du dispositif #DGT vont opérer pour cet #été ?pic.twitter.com/O2cilecqmy – Dir.Gral.Trafic (@DGTes) 7 juillet 2021

Le fonctionnement de ces drones et la façon dont ils mettent les infractions n’a pas de plus grand mystère. Une fois que ces appareils détectent une violation, la notification arrivera à l’adresse du conducteur fautif quelques jours plus tard, avec le cadre correspondant de la preuve de ladite contrefaçon. Il est probable que l’agent de la circulation notifiera également l’amende sur la route après avoir reçu l’avis des agents qui exploitent le drone.

Ces drones DGT sont à la pointe de la technologie avec un zoom jusqu’à 40x, dont beaucoup sont équipés d’un système de localisation automatique des véhicules. Ces drones sont gérés par deux agents, un contrôle le vol de l’appareil et un autre s’occupe de la caméra.

Ils sont capables de voler vers un hauteur de 120 m et faites défiler jusqu’à un vitesse jusqu’à 80 km/h, supportant des températures jusqu’à 45 ° C. De plus, ils ont une autonomie allant jusqu’à 40 minutes, pouvant remplacer leur batterie rapidement pour reprendre le vol. Enfin ils sont capables d’opérer jusqu’à 10 km de distance, mais il est recommandé de le faire dans un rayon compris entre 1 et 2 km.