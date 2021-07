On craignait que Jack Grealish ne soit pas à la hauteur de son potentiel, maintenant il est très apprécié par Pep Guardiola à Man City et Jose Mournho, tandis que les fans ont fait de lui le joueur le plus aimé d’Angleterre et ont même copié sa coupe de cheveux

in

Il semblait que Jack Grealish ne pouvait rien faire de mal cet été.

L’Angleterre n’a peut-être pas remporté l’Euro 2020, mais c’était quand même un bel été pour le joueur de 25 ans, qui s’est retrouvé aimé de tout le pays – peu importe qui vous soutenez.

Tout le monde veut un morceau de Grealish préféré des fans anglais

Grealish n’a commencé qu’un seul match de la campagne européenne des Trois Lions, mais a été adopté par les fans anglais, ceux du football et même ceux qui n’aiment pas trop le beau jeu.

Les garçons de tout le pays copient sa coupe de cheveux à la Peaky Blinders, certains portant même un groupe Alice pour rendre la ressemblance encore plus frappante. C’était comme la seconde venue de David Beckham et de son mohawk de 2002.

Et il semble qu’il soit devenu une idole nationale dans le processus, avec un fan anglais lui laissant espérer être sa femme lors de la finale contre l’Italie.

On pense que Grealish a une petite amie, mais un fan voulait juste lui faire connaître ses sentiments juste au cas où

Les signes étaient là au début de sa carrière lorsqu’un Grealish de 17 ans avec sa vadrouille lissée et ses jambes étonnamment musclées a impressionné Aston Villa au niveau des jeunes.

Une période de prêt dans le comté de Notts a été énorme pour son développement, d’anciens coéquipiers et ancien patron du comté, Shaun Derry, admettant que les talents de Grealish ont joué un rôle énorme pour les aider à rester debout.

Grealish a joué un rôle énorme dans l’itinéraire inattendu de Villa vers la finale de la FA Cup en 2015. Plus d’enthousiasme se développait naturellement à propos de ce jeune talent précoce, mais des fissures commençaient également à apparaître à cette époque.

Grealish a l’air enfantin à 17 ans bien que sa préférence pour les chaussettes basses ait toujours été avec lui

Grealish était l’homme du match lors de la victoire de Villa en demi-finale contre Liverpool à Wembley

Des histoires sur ses ébats en dehors du terrain, y compris une photo de lui semblant en faire trop pendant ses vacances à Tenerife, ont conduit à des rappels de ses responsabilités de la part de son club et à des craintes qu’il ne déraille.

La saison suivante a été un désastre pour Villa car ils ont terminé en bas de la Premier League, Grealish battant un record indésirable depuis 2003 de perdre les 16 matches de championnat qu’il a présentés dans cette campagne.

Plus d’histoires sur sa fête ont fait la une des tabloïds et Grealish a même montré de l’indiscipline sur le terrain alors qu’un tampon sur Conor Coady des Wolves lui a valu une suspension de trois matchs en octobre 2016.

Néanmoins, il a quand même bien contribué et a eu la malchance de ne pas ramener Villa dans l’élite alors qu’ils ont perdu lors de la finale des barrages en mai 2018.

Grealish a été consolé par John Terry après la défaite finale des éliminatoires du championnat de Villa contre Fulham. Il est revenu plus fort un an plus tard

Grealish regagnait les sceptiques, mais les perceptions à son sujet ont vraiment commencé à changer un après-midi de mars à St Andrew’s en 2019.

Pendant le Midlands Derby, un fan de Birmingham a couru sur le terrain et a frappé Grealish par derrière. Il n’a pas réagi à l’incident honteux, il a laissé son talent de footballeur parler et a ensuite tiré dans le but vainqueur.

Ne pas perdre la tête, se débarrasser d’un incident comme celui-ci et ensuite donner une interview d’après-match classe et mature a montré un côté de Grealish que certains pensaient peut-être n’existaient pas. Après ce derby fou, il était écrit dans les étoiles que Villa serait promue en Premier League deux mois plus tard.

La première saison de Villa dans le grand temps a été difficile, mais Grealish était leur lumière brillante puisqu’il a marqué dix buts et fourni huit passes décisives. Sans lui, ils n’auraient pas survécu, son but à West Ham le dernier jour les a aidés à obtenir le match nul dont ils avaient besoin pour rester debout.

Les appels pour qu’il joue pour l’Angleterre venaient de tous les angles, en particulier du fait que le joueur était également éligible pour la République d’Irlande, mais ils ne venaient pas de là où cela comptait le plus, le manager Gareth Southgate.

Les rebuffades ont conduit à suggérer que Southgate avait quelque chose personnellement contre Grealish, qui a toujours répondu avec une grande maturité chaque fois qu’on lui a posé des questions sur le sujet – c’est Southgate qui lui a donné sa pause au niveau U21, après tout.

Et voilà, l’appel de l’Angleterre est arrivé plus tard. Grealish a particulièrement ébloui lors d’une défaite en Ligue des Nations contre la Belgique en novembre dernier, qui l’a vu se comparer au légendaire Paul Gascoigne. Jose Mourinho dit que Grealish est comme un autre milieu de terrain de classe mondiale, cependant.

Grealish est désormais l’un des principaux hommes de Southgate

« Je n’aime pas faire de comparaisons, surtout avec un vainqueur du Ballon d’Or, mais Grealish me rappelle mon [Luis] Figo », a-t-il déclaré à talkSPORT.

“Figo, je l’ai eu à différentes périodes de ma carrière mais je l’ai eu lors de sa dernière saison en tant que joueur à l’Inter Milan et même lors de sa dernière saison, il s’est dit ‘donnez-moi le ballon et je résoudrai les problèmes pour vous’ .

“La façon dont Grealish récupère le ballon et attaque les gens, commet des fautes, obtient des pénalités, il est très puissant, je l’aime beaucoup.”

Il a été fortement lié à un transfert d’argent important à Manchester City cet été. City est évidemment resté silencieux à ce sujet, mais il est clair que Grealish est le type de gars que le patron d’Etihad, Pep Guardiola, aurait dans son équipe.

.

Il est entendu que City est prêt à payer 100 millions de livres sterling à la villa pour Grealish

“C’est un joueur exceptionnel”, a déclaré Guardiola plus tôt cette année. « Je ne le connaissais pas avant de venir ici, il jouait dans le championnat. Franchement, un joueur exceptionnel.

“Ils ont l’un des meilleurs joueurs de la ligue en Jack Grealish.”

C’est peut-être la façon dont il joue avec cette liberté, voire cette innocence, pour expliquer pourquoi tout le monde veut un morceau de Grealish.

Il a énormément grandi en tant que personne, mais a toujours affiché sa personnalité d’homme du peuple lorsqu’il a récemment déclaré qu’il serait promoteur de club à Ibiza ou à Tenerife s’il n’était pas footballeur !

Qui pourrait dire non à notre Jack the Lad ?

Jack Grealish. Icône nationale.