“On devient encore plus unis dans ces moments-là”

in

29/06/2021 à 11h12 CEST

.

Georges Paul Il a été le joueur clé pour que les Clippers de Los Angeles restent en vie lors de la finale de la Conférence Ouest lundi et a affirmé que son équipe sait faire ressortir sa meilleure version dans les situations les plus compliquées.

“Nous nous unissons encore plus dans ces moments. Cette équipe est faite de ténacité dans toute l’équipe”, a déclaré l’attaquant aux médias après le match.

Les Clippers sont sortis victorieux de leur première rencontre à vie ou à mort en finale de la Conférence Ouest et ont porté le score à 3-2 après avoir battu les Phoenix Suns (102-116) sur la route lundi.

Georges Paul Il était sublime, marquant 20 points dans un troisième quart-temps mémorable, et conquérant Phoenix (USA) avec un record de service exceptionnel de 41 points (15 sur 20 au tir), 13 rebonds et 6 passes décisives.

George, qui a dû faire un pas en avant après l’absence pour blessure de Léonard Kawhi, a déclaré qu’il n’était pas affecté par la critique d’un mauvais match et a souligné qu’il essaie de “dominer” les matchs, qu’il passe ou non une bonne soirée au tir.

“J’aimerais pouvoir tirer comme aujourd’hui tous les soirs, mais ce n’est pas réaliste”, ironise-t-il.

L’attaquant a commenté que l’une des clés de sa magnifique performance était peut-être que, au lieu de forcer sa production en attaque, il a essayé d’entrer dans le jeu petit à petit d’une manière plus naturelle et fluide.George Il a également évoqué l’absence due à des problèmes physiques de Ivica zubac, qui a laissé la peinture de Los Angeles encore plus sans protection après le congé de longue durée de Serge Ibaka.

“C’était difficile de perdre un autre joueur, de perdre un autre de nos titulaires”, a-t-il admis. George, qui a toutefois assuré que face à des problèmes comme celui-ci, c’est lorsque toute l’équipe s’avance (la rotation limitée des Clippers aujourd’hui a été réduite à seulement huit joueurs).

Finalement, George a également salué la performance de DeMarcus Cousins (15 points en 11 minutes sur le court), dont il dit être encore un « dominant » à l’intérieur ; et a félicité son entraîneur Tyronn lue pour rester calme et empêcher l’équipe de paniquer lorsque les choses ne vont pas en tête-à-tête.

Clippers et Suns se retrouveront mercredi lors du sixième match de la série, qui se jouera à Los Angeles (USA).