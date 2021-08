On dirait bien que Joe Biden a saboté l’armée de l’air afghane – RedState ⋆ .

Avec l’Afghanistan en feu, l’aéroport dans le chaos et l’incertitude quant à la façon dont tout le personnel américain s’en sortira vivant, les récriminations pour ce qui se passe encore sont en plein essor. Vous serez moins que choqué d’apprendre que certains blâment Donald Trump, qui n’a pas été président depuis sept mois.

D’un autre côté, ceux qui vivent dans les limites de notre réalité actuelle pointent du doigt où il appartient, vers l’actuel président des États-Unis. Alors que Joe Biden s’était auparavant attribué le mérite de son plan de retrait prétendument fabuleux, il essaie maintenant désespérément de renvoyer la balle, que ce soit aux républicains ou peut-être à son propre vice-président.

Pourtant, les choses semblent être encore pires qu’elles ne le paraissaient au début. Des rapports indiquent que la raison pour laquelle l’armée de l’air afghane n’a pas pu opérer est que l’administration Biden a interdit aux entrepreneurs de maintenance étrangers (c’est-à-dire les seules personnes ayant l’expertise) d’entrer en Afghanistan.

Ceci par The Daily Beast.

L’armée de l’air afghane n’a pas pris son envol parce que – que Dieu nous aide – Joe Biden a refusé de laisser entrer des équipes de maintenance extérieures en Afghanistan, immobilisant ainsi la flotte. pic.twitter.com/0L1wNSqGPa – BDW (@BryanDeanWright) 15 août 2021

Les hélicoptères et les aéronefs à voilure fixe ne se limitent pas à l’éternité. C’est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de variantes militaires, qui peuvent souvent nécessiter de nombreuses heures de maintenance pour chaque heure de vol réelle effectuée. En interdisant aux entrepreneurs étrangers d’aider l’armée de l’air afghane à maintenir sa flotte, Biden l’a efficacement immobilisée et les a retirées du combat.

Et bien qu’ils ne pilotaient pas les types les plus récents et les plus performants, les avions A-29 CAS et les Mi-24 Hinds (ainsi que les autres hélicoptères d’attaque légère de l’armée de l’air afghane) auraient été très utiles pour tenter de repousser les talibans. alors qu’ils avançaient vers Kaboul, même temporairement.

Cette révélation suit un schéma inquiétant qui est apparu dans la stratégie de retrait de Biden. Il semble qu’aucune attention n’ait été accordée à ce que les Afghans puissent – ​​ou même aient été autorisés à – maintenir la logistique nécessaire pour opérer après le départ des forces américaines. Une armée peut avoir tous les hommes qu’elle veut, mais sans une logistique et un leadership appropriés, y compris l’entretien continu de l’équipement, les choses s’effondreront toujours. C’est ce qui semble s’être passé ici.

La question est pourquoi ? Pourquoi l’administration Biden voudrait-elle interdire aux entrepreneurs étrangers de maintenir l’armée de l’air afghane, les maintenant ainsi prêtes à la mission ? Rien de tout cela n’a de sens, et il doit y avoir une enquête majeure sur ce qui est à l’origine de ces terribles décisions. Y aura-t-il, cependant? Qui diable sait.

Quoi qu’il en soit, je ne m’attends pas à ce que ce soit le dernier embarras révélé pour l’administration Biden.