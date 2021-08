On dirait bien qu’une course Trump 2024 vient d’être confirmée – RedState ⋆ .

On est encore en 2021, mais la course pour 2024 est bien lancée dans les milieux républicains. De toute évidence, Ron DeSantis fait des vagues et recueille du soutien – cependant, il nierait certainement qu’il se présente si vous le lui demandiez aujourd’hui. Ensuite, il y a ceux comme Larry Hogan qui opèrent sous l’illusion que le GOP va revenir à 2004.

Bien sûr, Donald Trump est toujours l’éléphant dans la salle. Courra-t-il ou ne courra-t-il pas ? La réponse à cette question, une fois qu’elle y sera répondue, façonnera l’ensemble du paysage à l’avenir.

Eh bien, selon Sean Spicer, l’ancien attaché de presse de Trump, la question a été répondue.

RUPTURE: Sean Spicer dit de Trump 2024 Run: “Il est dans”https://t.co/aK0NtpMvua – Dinesh D’Souza (@DineshDSouza) 7 août 2021

Sean Spicer, premier attaché de presse de l’ancien président Donald Trump, a déclaré vendredi que son ancien patron prévoyait une candidature à la Maison Blanche en 2024… …« Il est dedans », a déclaré Spicer, auteur de « Radical Nation : Joe Biden et le plan dangereux de Kamala Harris pour l’Amérique », qui est déjà devenu un best-seller en prévente sur Amazon.

Mark Meadows, l’ancien chef de cabinet de Trump, a également soutenu la déclaration de Spicer. Lui et d’autres ont rencontré Trump au cours des derniers jours pour tracer une voie à suivre.

«Nous avons en fait eu un membre de suivi – une réunion avec certains des membres de notre cabinet, et pendant que nous examinions cela. Nous examinions ce qui allait suivre », a-t-il ajouté. « Je ne suis pas autorisé à parler au nom du président, mais je peux vous dire ceci, Steve : nous ne serions pas réunis ce soir si nous n’avions pas prévu d’aller de l’avant de manière réelle, avec le président Trump à la tête de ce billet », a noté Meadows plus loin.

Il y a cependant des raisons d’être sceptique. Spicer fait la promotion d’un livre, et Meadows a clairement un gros intérêt à ce que Trump soit à nouveau en fonction. En fait, ils risquent de perdre de l’argent et des opportunités s’il ne se présente pas à nouveau.

Il y a aussi le fait que même si Trump n’allait pas se représenter, il n’y a aucune chance qu’il le fasse savoir jusqu’à la fin de 2023, au plus tôt. Il a tout à gagner à présenter sa candidature comme inéluctable jusqu’à ce qu’elle ne le soit pas. Au moment où Trump dira « Je suis sorti », la collecte de fonds va chuter de façon spectaculaire. De plus, il est également possible que Trump ne sache tout simplement pas à ce stade s’il veut se présenter à nouveau et veut garder ses options ouvertes. Je ne peux pas imaginer que sa femme et ses fils (dont l’un au moins voudra probablement avoir la possibilité de se présenter) veuillent qu’il se présente à nouveau, mais l’influence qu’ils ont est à deviner.

Ou peut-être qu’il court et que tout ce scepticisme est faux ? Sans une confirmation directement de Trump, il est impossible de le savoir avec certitude.

Au-delà de cela, qu’il coure à nouveau serait une bonne chose ou non est une toute autre affaire. Personnellement, je ne suis pas fan de courir un homme de 78 ans (personne n’est à l’abri des effets du vieillissement), alors que nous avons une alternative beaucoup plus jeune, peut-être plus efficace, qui attend dans les coulisses. De plus, comment Trump répond-il exactement à son cri de ralliement selon lequel les élections sont truquées avec sa candidature à nouveau ? Cela va être tout à fait la barrière à enjamber s’il s’agit de cela, et à un moment donné, il doit changer de vitesse.

Enfin, la dernière année au pouvoir de Trump a été très décevante, à mon avis, car il a fait des choses qui l’ont renversé. Le moratoire sur les expulsions d’origine était inconstitutionnel, tout comme l’extension de Biden. Ne pas licencier le Dr Anthony Fauci était également une décision qui brisait l’héritage.

Nominer Brett Kavanaugh n’était pas non plus son meilleur moment. Ajoutez à cela des promesses non tenues sur Big Tech, le fait que la bureaucratie n’a pas été nettoyée et une incapacité à ne pas sortir de son propre chemin rhétorique, et Trump n’est tout simplement plus «l’option A» pour moi. Il était la personne dont nous avions besoin en 2016, mais cela ne veut pas dire qu’il est notre préférence pour toujours.

Quant à savoir si les commentaires de Spicer sont définitifs, je suppose que cela dépend de la confiance que vous accordez à sa parole. Il y a tellement de variables et tellement de choses qui peuvent changer à l’avenir. Je ne m’attendrais à une véritable annonce qu’après les élections de 2022.