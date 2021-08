de RT :

Les manifestants se sont rassemblés dans le centre de Londres pour manifester contre les plans en cours du gouvernement visant à introduire les soi-disant passeports vaccinaux. Bien que largement ignorés par les médias, des « milliers » de personnes auraient participé.

La marche de protestation a débuté à Hyde Park samedi après-midi et a traversé le pont Vauxhall et vers Clapham Common. La police métropolitaine de Londres a signalé des blocages de routes et des retards de bus le long de l’itinéraire, et les agents sont restés à tout moment à proximité des manifestants.

Des séquences vidéo ont montré une foule dense de personnes présentes. Certains ont brandi des banderoles religieuses, certains ont tenu des pancartes s’opposant à la vaccination, et d’autres ont exigé que le gouvernement abandonne son projet d’exiger que les clients de certains sites soient vaccinés contre Covid-19.

Manifestation pour la liberté médicale en cours à Londres. Nous ne devons accepter la ségrégation médicale dans aucune société civilisée., #mybodymychoice #londonprotest #august28 #NoVaccinePassportsAnywhere #NoMedicalApartheid pic.twitter.com/Mt4VGhR5rQ – Gillian McKeith (@GillianMcKeith) 28 août 2021

EN DIRECT : Manifestation pour la liberté médicale | Londres

Regardez maintenant : https://t.co/YnamURzgeA#LondonProtest #AntiVaxPassport #MedicalFreedom #LIVE #Livestream #London #Freedom #Protest #Police #VaccinePassport pic.twitter.com/i0NdcUXHrC – Accès au sujet (@SubjectAccesss) 28 août 2021

Il est maintenant temps de tous se réunir Ici à #londonprotest demandant aux gens de signer https://t.co/nCdPcAALCR Veuillez le signer et le partager avec tout le monde de loin #NoVaccinePassportsAnywhere #TogetherDeclaration #freedom pic.twitter.com/XzYvcpYxYb – Alan D Miller (@alanvibe) 28 août 2021

Aucune estimation officielle de la taille de la foule n’est disponible, mais les manifestants postés sur les réseaux sociaux ont affirmé que “il semblerait que des milliers” y aient participé. Plus tard samedi après-midi, aucun média britannique grand public n’avait rendu compte de la manifestation. Un rassemblement du groupe de lutte contre le changement climatique Extinction Rebellion, qui a organisé une semaine de manifestations consécutives dans la ville, a fait la une des journaux chaque jour.

Le rassemblement des passeports anti-vaccins n’était pas non plus un événement ponctuel, et des rassemblements similaires ont eu lieu tout au long de l’été.

Dans l’état actuel du plan du gouvernement britannique, une preuve de vaccination sera requise pour entrer dans les boîtes de nuit et autres lieux «où de grandes foules se rassemblent» à partir du mois prochain, l’application mobile Covid Pass du NHS étant susceptible d’être utilisée comme preuve. Cependant, il existe encore une certaine confusion quant à la façon dont le système sera mis en œuvre. Des porte-parole de l’industrie ont déclaré au Guardian cette semaine qu’ils n’avaient reçu aucun conseil du gouvernement sur le système, et une lettre divulguée du bureau du secrétaire à la Santé Sajid Javid le week-end dernier a déclaré qu'”aucune décision politique finale n’avait encore été prise” sur la question.

Pendant ce temps, bien que près de 80% des Britanniques aient été entièrement vaccinés contre Covid-19, les nouveaux cas continuent d’augmenter, avec une moyenne de plus de 33 000 cas signalés chaque jour au cours de la semaine dernière, selon les données du NHS. En revanche, les cas quotidiens fin avril et début mai étaient inférieurs à 2 000 chaque jour.

