On dirait le Vol. 3 se rapproche du tournage alors que Karen Gillan se prépare pour la longue routine de maquillage de Nebula

Ce n’est pas le premier aperçu que nous avons des Gardiens de la Galaxie Vol. 3, non plus. James Gunn adore interagir avec ses fans sur Twitter, et il a laissé des indices sur tout, du script au storyboard. Comme le spécial vacances, les détails de l’intrigue sont secrets. Cependant, le réalisateur a indiqué que Guardians Vol. 3 sera le dernier film à se concentrer sur notre gang de l’espace préféré, donc l’histoire deviendra probablement assez émouvante. Gunn a même taquiné la mort d’un personnage majeur mais, espérons-le, cela ne se déroulera pas vraiment. N’est-ce pas suffisant que nous ayons perdu Gamora et Groot (en quelque sorte) ?