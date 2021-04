On dirait Michael Jordan avec les Bulls ’23’ sur le dos pour moins de 10 euros On dirait Michael Jordan avec les Bulls ’23’ sur le dos pour moins de 15 euros

Bien qu’il n’ait jamais cessé de parler de lui en raison de la longueur de son ombre, la figure de qui pour beaucoup est le meilleur athlète de l’histoire C’est à nouveau d’actualité grâce au documentaire ‘The Last Dance’ (‘La dernière danse’ en Espagne). Nous parlons, en effet, de Michael Jordan, un vainqueur de la NBA à six anneaux avec les Chicago Bulls, imité à maintes reprises par les fans et les collègues professionnels, mais, jusqu’à présent, n’a jamais dépassé (peu importe combien il a essayé de trouver un remplaçant dans le malheureux Kobe Bryant ou, plus récemment à Lebron James). La vérité est que “ Air Jordan ” est, encore une fois, le protagoniste et, récemment, des rivières d’encre ont coulé dérivées de ses souvenirs, qui ont atteint toutes les régions du monde au format mini-série, et dans lequel, au-delà de la controverse, était un secret de polichinelle: que MJ était un leader à la fois sur le terrain et en dehors.

Si vous voulez aussi ressentir ce que signifie porter le maillot historique des Bulls avec le 23 au dos, c’est maintenant plus facile que jamais. Nous n’allons pas vous promettre, bien sûr, que vous pourrez tirer de toutes les positions, marquer des paniers impossibles ou briser le cerceau de la ligne des lancers francs, mais lorsque vous vous retrouverez pour jouer à un jeu avec vos amis, vous serez faire l’envie de Park. Disponible en rouge, blanc, noir et noir avec des lignes rouges, Le t-shirt de Jordan est le best-seller sur Amazon, où il a une note de 4,2 sur cinq et accumule plus de 130 évaluations d’utilisateurs. Prends-le maintenant et économisez, selon celui que vous choisissez, jusqu’à 30%.

AVEC TOUS LES LOGOS, RESPIRANT ET ÉLASTIQUE

Cette réplique du maillot de basket des Chicago Bulls Il incorpore à la fois le nom –Jordan– et le numéro –23– au dos. du joueur historique de la franchise de l’Illinois. Sur le devant, en plus, le numéro, l’inscription ‘Bulls’ apparaît également. Le vêtement, en plus, ajoute le célèbre logo NBA, avec la silhouette de Jerry West – surnommé “ The Logo ” -, ancien joueur des Lakers dans les années 60 et 70, il a disputé neuf finales et a été champion de la plus importante ligue de basket-ball en 1972 avec l’équipe de Los Angeles. “Le tissu est confortable et la broderie est très réussie; trop bon pour son prix par rapport à celui d’un t-shirt officiel », déclare un utilisateur d’Amazon. «C’est génial, il a tous les bons logos et c’est bien, idéal pour l’été “, est d’accord Javier García, client de cette boutique en ligne.

La chemise est faite de 100% polyester, un tissu durable et très résistant, et il est parfait pour jouer au basket ou au sport, mais aussi pour un usage quotidien. Ce matériau, en plus, évacuation de l’humidité, respirant et extensible dans le but d’obtenir un vêtement frais. Le toucher est doux sur la peau pour éviter les frottements et les frottements faibles, en particulier dans les moments les plus chauds ou lorsque vous transpirez excessivement. «Pour les enfants, c’est idéal; bon tissu et bien fini. Ils l’apprécieront », déclare un autre acheteur sur cette plateforme virtuelle. «Belle réplique à un très bon prix. Il ne semble pas y avoir de défauts. Tout comme l’original », raconte David Coronado, qui l’a déjà habillée. «C’est le meilleur de la gamme. S’adapte parfaitement et ça a l’air incroyable. Trés bonne qualité pour le prix. Super heureux », déclare Aurora Barber, qui a attribué cinq étoiles au produit.

NOM ET NUMÉRO BRODÉS ET DISPONIBLES EN DIFFÉRENTES COULEURS

En termes de design et d’apparence, le vêtement suit les motifs classiques de tout maillot de basket-ball, c’est-à-dire sans manches et, dans ce cas, avec un col rond, et est disponible en couleur rouge, blanche, noire et noire avec des lignes rouges. De type rétro, le produit, en plus du logo NBA précité, ajoute aussi celui de Nike. Ils sont tous broderie –Aussi le nom et le numéro–, ce qui ajoute un plus d’élégance et de qualité. Le t-shirt peut être commandé à différentes tailles et le fabricant recommande de consulter le tableau de mesure –Qui peut être consulté sur Amazon– et dans la référence américaine. «Qualité de 10. Le produit est tel que décrit. La qualité du tissu est spectaculaire, similaire à l’original. Le dimensionnement s’adapte à l’image que le vendeur met. Les lettres, chiffres et logos sont brodés. Très content de l’achat », résume Cayetano García, qui a décerné au vêtement la note la plus élevée sur le site du géant du e-commerce.

