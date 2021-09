On dirait qu’Aaron Rodgers va gagner le Super Bowl

Ceci est la version en ligne de notre newsletter du matin, La victoire du matin. Abonnez-vous pour recevoir des histoires sportives irrévérencieuses et incisives, livrées dans votre boîte aux lettres chaque matin.

La saison 2021 de la NFL débute demain soir (ce qui est génial) lorsque Tom Brady et le champion en titre des Tampa Bay Buccaneers accueillent Dak Prescott et les Cowboys de Dallas.

Ce sera une grosse soirée avec deux histoires très juteuses – le retour de Dak et comment il va s’occuper de manquer la majeure partie de la saison dernière avec une horrible blessure à la cheville et Tom Brady, 44 ans, qui commence une autre saison qui pourrait se terminer avec le GOAT soulevant encore une fois un trophée du Super Bowl dans les airs.

Il y a aussi beaucoup d’autres histoires juteuses qui entrent dans la saison. En voici trois parmi tant d’autres :

– Patrick Mahomes et les Chiefs cherchent à rebondir après la défaite du Super Bowl de l’an dernier contre les Bucs.

– Bill Belichick et les Patriots se tournent vers la recrue Mac Jones pour, espérons-le, les ramener sur la voie de la victoire après une saison creuse.

– Les Cleveland Browns pourraient en fait être la vraie affaire.

Mais avec tout le bavardage sur ces choses, une pensée revient sans cesse dans ma tête – c’est totalement l’année où Aaron Rodgers remportera son deuxième titre au Super Bowl, n’est-ce pas ? Je veux dire, ce serait parfait après l’intersaison qu’il a eu, non ?

Rodgers a connu l’une des intersaisons les plus cool de tous les temps. Il s’est éloigné du football et l’a écrasé en tant qu’hôte invité sur Jeopardy. Il s’est bien amusé à Hawaï avec sa nouvelle fiancée et quelques amis. Il portait une étiquette “Turd Ferguson” au Kentucky Derby.

Et il a fait tout cela tout en gardant la ville de Green Bay sur le qui-vive avec des rumeurs constantes selon lesquelles il ne voulait plus y jouer.

Il a également suivi un régime au cours duquel il a perdu beaucoup de poids que je ne pensais pas qu’il devait perdre et a laissé ses cheveux pousser encore plus comme s’il ne se souciait même pas de son apparence.

Et Rodgers a joué du très bon golf à la télévision nationale au milieu du Montana avec Phil Mickelson, Tom Brady et Bryson DeChambeau.

Je veux dire, quelle intersaison. Quel été. Quelle vie!

Ensuite, Rodgers s’est présenté au travail à l’heure habillé comme un enfant, soit en entrant dans un festival de musique, soit le premier jour de la dernière année du lycée. Juste des vibrations cool tout autour.

Oh, et puis il a expliqué très calmement et ouvertement aux médias tous les problèmes qu’il avait avec le front office des Packers et pourquoi cela l’a presque poussé à prendre sa retraite.

Rodgers n’a pas pris sa retraite, cependant. Le MVP de l’année dernière est de retour et il pourrait être à son meilleur cette saison parce que j’ai l’impression qu’il ne donne plus rien, ce qui devrait faire de l’un des meilleurs QB à avoir jamais joué le jeu encore mieux qu’il ne l’était le dernier année et les années d’avant, ce qui ferait peur aux défenses adverses.

Les Packers, qui ont participé à deux matchs de championnat NFC consécutifs, ont à nouveau les pièces pour faire une course profonde dans les séries éliminatoires. Leurs chances de faire le Super Bowl sont plutôt bonnes. Cette pensée de leur victoire n’est pas la pensée la plus controversée que j’aie jamais eue.

Mais il y a juste quelque chose dans le sang-froid de Rodgers qui me fait penser que c’est son année.

Parce que ça a été son année jusqu’à présent.

Eh bien, à l’exception de ce match contre Tampa en janvier dernier à Lambeau.

Coups rapides: Cinnamon Toast Crunch cauchemar à Miami… Commentaires épicés de Paul Pierce sur ESPN… Pourquoi les équipes de la MLB rechignent dans les manches supplémentaires… Et plus encore.

– Pour une raison quelconque, il y avait une mascotte géante Cinnamon Toast Crunch derrière le marbre lors du match des Marlins hier soir et c’était l’étoffe des cauchemars pour de nombreux fans de la MLB.

– Paul Pierce a parlé de la vidéo qui a conduit à sa sortie d’ESPN et il n’a rien retenu.

– Charles Curtis explique pourquoi de nombreuses équipes de la MLB rechignent intentionnellement dans les manches supplémentaires et pourquoi c’est une chose intelligente à faire.

– Cette vue derrière la plaque du méchant curseur de Max Scherzer est si jolie/ridicule.

– Les débuts de Max Kellerman dans sa nouvelle émission de radio ESPN ont connu un début parfaitement maladroit.