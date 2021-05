On dirait que Black Panther donne à un personnage majeur une retombée télévisée sur Disney +

Si la série télévisée Wakanda et la série dérivée d’Okoye sont bel et bien en préparation, cela montrerait à quel point la House of Mouse est engagée à élargir l’univers de Black Panther. Cela ne devrait pas être surprenant, étant donné l’accueil critique, le succès au box-office et l’impact inspirant de Black Panther. L’anticipation de Black Panther: Wakanda Forever prouve à quel point la franchise est populaire et importante, surtout après la sortie du synopsis. Espérons que tout ce contenu de Black Panther pointe vers plus de contenu lié à Wakanda à l’avenir.