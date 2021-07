On dirait que Britney Spears prend officiellement sa retraite après la démission de la tutelle Brouhaha, directeur

Si vous travaillez dans l’industrie du divertissement, 2 ans et demi, c’est long sans communication avec votre manager. En fait, cependant, cela faisait longtemps que Britney Spears n’avait pas joué. Le chanteur de « Hold It Against Me » a eu une résidence très lucrative à Las Vegas pendant une longue période au milieu des années 90, se produisant de 2013 à 2017 au Planet Hollywood Resort & Casino. Après la fin de ce séjour, elle a eu quelques performances en 2018 dans le cadre du réveillon du Nouvel An de Dick Clark et au Grand Prix des États-Unis. Puis sa liste de tournée est devenue vierge.