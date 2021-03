On dirait que Christina On The Coast Star s’entend bien avec Tarek El Moussa de Flip ou Flop ces jours-ci

Cela peut ne pas nécessairement sembler le compromis le plus amical entre ex, mais soyez assurés que Christina Haack et Tarek El Moussa ont réussi à rire à travers elle en le comparant au rappeur Vanilla Ice, et avaient un bon sens de l’humour à propos du, clairement , taquineries de bonne humeur. Haack a peut-être été celui qui a lancé la conversation, mais El Moussa en était assez heureux pour publier également le clip sur sa propre histoire Instagram. Les deux sont connus pour s’amuser à se piquer sur Flip ou Flop, Haack, en particulier, aimant choisir les choix de vêtements d’El Moussa, donc ce n’est vraiment rien de nouveau pour eux.