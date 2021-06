Le retour de Michael B. Jordan à Creed III va être particulièrement spécial pour plusieurs raisons. Non seulement Jordan revient au rôle d’Adonis Creed, mais il va également faire ses débuts de réalisateur avec ce trio particulier. Et si les dieux du casting ont ce qu’ils veulent, Ant-Man et The Wasp: Quantumania méchant Jonathan Majors rendra les choses encore plus excitantes, car il est courtisé pour jouer le prochain adversaire de l’héritage du jeune Creed.