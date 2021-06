On dirait que Disneyland a pris les premières mesures pour revenir à la normale alors que la politique des masques change pour la première fois

in

Disneyland Resort n’est ouvert que depuis fin avril, mais le parc à thème se déplace rapidement pour revenir à la normale, beaucoup plus rapidement que les autres parcs qui ont ouvert plus tôt. Nous savions déjà que demain, le 15 juin, allait être un grand jour à Disneyland Resort. Il a été officiellement marqué comme le jour de la « réouverture » de l’économie californienne. Les invités de l’extérieur de l’État sont désormais invités à visiter Disneyland, et le parc s’est maintenant conformé au fait que, en outre, les invités vaccinés ne seront pas tenus de porter des masques.