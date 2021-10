On dirait que Dune arrive sur Fortnite

Image : HYPEX

Fortnite n’a jamais hésité à représenter de grandes marques dans ses jeux, il n’est donc pas surprenant que le dernier ajout au métaverse soit Dune. Le film à venir, mettant en vedette Timothée Chalamet dans le rôle de Paul Atreides et Zendaya dans le rôle de Chani, a maintenant été Fortnite-ified, selon une fuite sur Twitter de HYPEX :

NOUVEAUX COSMÉTIQUES « DUNE » & ZENDAYA !! 🔥 pic.twitter.com/8ncDQZ93RX— HYPEX (@HYPEX) 18 octobre 2021

Le modèle Zendaya semble assez fidèle à son homologue de la vie réelle dans ces captures d’écran en haute définition :

Peau Chani pour @FortniteGame #DuneMovie #Dune #Zendaya pic.twitter.com/7P9jB9LHp5— Secrets of Dune | Ralí (@SecretsOfDune) 18 octobre 2021

Mais qui est ce gars ? Ce n’est pas Timmy Chalamet, star de cœur de Appelez-moi par votre nom, Petite femme, et à peu près tous les autres films à succès en ce moment :

Peau de Paul Atreides dans @FortniteGame #Dune #TimotheeChalamet pic.twitter.com/mI97xmgh7t— Secrets of Dune | Ralí (@SecretsOfDune) 18 octobre 2021

Aux côtés du Muad’Dib préféré de tous et de son meilleur ami/amant, les joueurs de Fortnite auront également la chance de porter le sac de Chani, un « Fremkit » qui ressemble presque exactement au sac de Chani, de conduire un ornithoptère et des crochets et des lames jumelles comme outils de récolte. Il y a aussi une nouvelle emote, la « Sand Walk » – il faut s’assurer que ces vers ne peuvent pas détecter votre rythme – et un écran de chargement représentant une interprétation très Fortnite d’un Sandworm qui a été croisé avec Fishstick.

Nous sommes juste un peu surpris que le Crysknife et le Gom Jabbar n’aient pas été transformés en armes. Allez! Ces choses s’écrivent d’elles-mêmes ! Aussi, jouons le ver des sables, lâches.

Les cosmétiques et les personnages de Dune seront introduits dans le cadre du chapitre 2, saison 8. Il n’y a pas de détails sur les prix (bien que les prix des espaces réservés aient été divulgués) et aucune date de sortie pour le moment, bien que HYPEX spécule qu’ils arriveront « ce soir/demain » – c’est le 18 ou le 19 octobre – lorsque le magasin se met à jour à 20 h HE.

Alors, fans de Dune : des pensées ? Faites le nous savoir dans les commentaires. Et rappelez-vous : celui qui contrôle l’épice contrôle le bus de combat.